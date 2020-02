Doctor Strange 2 signe un nouveau scénariste

Bien qu’il reste un peu plus d’un an pour ouvrir, le film Docteur étrange 2 Vous subissez de nombreux changements.

Quand ils ont confirmé qu’ils feraient officiellement le film Docteur étrange 2Ils ont dit que cette fois, ce serait le premier film d’horreur du Univers cinématographique Marvel. Mais ce ne sera évidemment pas le cas. Pour commencer, le réalisateur Scott Derrickson a quitté le projet en raison de «différences créatives» et maintenant ils ont signé Michael Waldron, le scénariste principal de la prochaine série Disney + sur Loki.

Ce qui est clair, c’est que Marvel veut des créatifs qui travaillent en équipe et ne veulent pas faire un film individuel. Chaque livraison fait partie d’un grand tout qui doit prendre en compte toutes les histoires qui se préparent à ce moment-là. Scott Derrickson Il a préféré partir quand il s’est rendu compte qu’il ne pouvait pas développer tout ce qu’il avait en tête.

Rappelez-vous que Marvel parie fortement sur la série en streaming et ils ont dit qu’ils affecteront les films de leur univers cinématographique, donc WandaVision et Loki ils auront un impact très puissant sur Docteur étrange 2. Ils veulent aussi exploiter le Multivers, donc la question de la terreur nous laissons pour une autre fois. Ce sera un film fou plein d’action et de plaisir.

Voulez-vous signer Sam Raimi en tant que réalisateur?

Curieusement, Sam Raimi est très familier avec la terreur, car il est le créateur de la saga de Possession infernalemais il a également travaillé sur des films de super-héros quand il est allé au cinéma Spider-man. Ils n’ont pas encore confirmé leur signature, mais ce serait une décision très intéressante.

Donc pour l’instant la seule chose sûre Docteur étrange 2 c’est qu’il reviendra Benedict Cumberbatch en tant que magicien suprême de Marvel, nous pouvons également voir Sorcière écarlate (Elizabeth Olsen) et que sera présenté le 30 avril 2021. C’est pourquoi vous devez commencer à confirmer les choses et commencer à rouler rapidement pour arriver à la date prévue. Mais ils devront retarder la première, ce que Marvel n’aime généralement pas beaucoup. Puisqu’au lieu de changer les dates, ils ont tendance à annuler des projets.

