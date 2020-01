Doctor Who: 10 meilleurs onzième moments de docteur, classés

Fin 2009, une ère de la série de science-fiction Doctor Who était sur le point de se terminer. Le showrunner Russell Davies concluait son séjour de quatre saisons et le bien-aimé David Tennant, qui jouait la dixième itération de l’étranger qui voyage dans le temps, partait avec lui. Dans une décision critique, le nouveau barreur Steven Moffat a choisi Matt Smith, le plus jeune acteur de l’histoire de la série, pour incarner le onzième docteur.

L’impressionnante course de trois saisons a comporté des récits temporels, des révélations choquantes et des compagnons fougueux. Au centre de tout cela était Smith, qui est devenu un favori des fans pour sa performance captivante. Avec les débuts de Smith juste après son dixième anniversaire, revenons sur sa course. Voici les dix meilleurs moments du onzième docteur. Les spoilers complets sont ci-dessous.

10 Affichage de ses couches

Juste un épisode après ses débuts joyeux, “The Beast Below” de la saison cinq voit Eleven et sa compagne Amy Pond (Karen Gillan) monter à bord du Starship UK, un vaisseau spatial de la taille d’une ville transportant des objets et des personnages britanniques. Finalement, ils découvrent qu’une baleine étoilée est obligée de transporter le navire via des chocs électriques. Présenté avec des décisions difficiles, le Docteur choisit de rendre la créature morte de cerveau.

Bien que l’épisode ait reçu des critiques mitigées, il a donné aux téléspectateurs le premier aperçu d’un autre côté d’Eleven. L’explosion émotionnelle du Docteur après avoir déclaré ses intentions était un rappel des nombreuses couches de l’ancien Seigneur du Temps. Onze est ludique, mais il ne plaisante pas quand il s’agit d’aider les autres.

9 Planifier sa propre mort

Avec des régénérations pour sauver la situation, la mortalité du docteur n’est pas un objectif avant l’ouverture de la saison six, “L’astronaute impossible”. Dans les premières minutes, le Docteur est tué devant Amy, Rory Williams (Arthur Darvill) et River Song (Alex Kingston). Les compagnons découvrent que l’individu tué était la future version de leur médecin, qui lance un arc d’histoire d’une saison d’Eleven explorant la mortalité.

Dans la finale de la saison “Le mariage de River Song”, le Docteur se miniaturise à l’intérieur d’un androïde changeant de forme et utilise la réplique pour mettre en scène sa mort. Puisque l’événement s’est toujours produit, il ne se sauve pas seulement mais suit les règles du voyage dans le temps. Les héros typiques peuvent avoir des traits comme la force physique, mais le Docteur préfère que son esprit trouve une autre voie à suivre, même si la mort inévitable est devant lui.

8 Convaincre Clara de le rejoindre

Malgré un sort dépressif dû aux décès récents d’Amy et de Rory, le Docteur montre qu’il endurerait dans la saison 7 “Les cloches de Saint John”. Dans l’épisode, le docteur rencontre Clara Oswald (Jenna Coleman) pour la troisième fois après avoir vu deux itérations de sa mort plus tôt dans la saison. Intrigué, le Docteur convainc Clara de voyager avec lui.

Plus de 1000 ans, le docteur a souffert de beaucoup de chagrin. Onze peut facilement être un solitaire cynique, mais il comprend l’importance d’une bonne compagnie. Son envie de voyager avec Clara témoigne de sa persévérance. Il y a aussi l’intérêt pour les vies apparemment multiples de Clara – preuve de sa curiosité sans fin en tant qu’aventurier.

7 Boucle pour sauver l’univers

Dans la finale de la saison cinq en deux parties “The Pandorica Opens” et “The Big Bang”, Moffat embrasse l’idée que le voyage dans le temps peut être incroyablement compliqué. Avec le Docteur emprisonné et la fin de l’univers, Rory reçoit la visite d’un futur Docteur qui aide à libérer son moi actuel. Libéré, le Docteur tente de réparer l’univers tout en utilisant un manipulateur de vortex pour s’assurer qu’il est sauvé en premier lieu.

Portés par la performance maniaque de Smith, les sauts rapides sont satisfaisants à regarder alors que les événements sont en boucle les uns avec les autres. Malgré le chaos de tout, le Docteur montre sa débrouillardise et sa vivacité d’esprit pour résoudre plusieurs problèmes en même temps. L’histoire en deux parties a également présenté le chapeau de fez d’Eleven – un élément notable de sa course.

6 Sauver Amy et Rory

Dans “The God Complex” de la saison six, Moffat explore comment le Docteur valorise ses compagnons plus que lui-même. Après un appel rapproché, le Docteur se rend compte que la dévotion irrationnelle d’Amy envers lui est trop dangereuse. Il dépose Amy et Rory chez eux et leur dit au revoir pour les garder en sécurité.

Malgré les nombreux compagnons qu’il a eus, le Time Lord qui voyage constamment est fondamentalement un personnage solitaire. Maudit de voir autant d’amis passer, le Docteur prend une décision qui s’isole encore une fois mais protège le couple. Alors qu’Amy et Rory finissent par voyager à nouveau avec le Docteur, sa volonté de mettre les autres avant lui a toujours été un trait admirable.

5 confrontation avec les anges pleureurs

Introduits dans l’épisode écrit par Moffat, “Blink”, les Weeping Angels sont des créatures prédatrices qui prennent la forme de statues de pierre semblables à des humains. Ils peuvent renvoyer des individus des décennies en arrière et se déplacer uniquement lorsqu’ils ne sont pas examinés. La règle est au cœur de la saison cinq “The Time of Angels”, le premier épisode de Smith’s run mettant en vedette les redoutables monstres.

Pris au piège dans une grotte avec des anges pleureurs qui avancent, le Docteur détruit le globe de gravité qui illumine la zone et maintient les personnages au sol. Tout en permettant dangereusement aux créatures de se rapprocher, l’action envoie également lui et ses compagnons voler au plafond. Combiné avec son discours d’avertissement pour eux, la scène est l’un des moments les plus audacieux d’Eleven.

4 Avertissement L’Atraxi

Sans doute l’un des meilleurs épisodes d’introduction de Doctor Who, “The Eleventh Hour” de la saison cinq lance Eleven de manière spectaculaire. En débarquant dans un village anglais, le Docteur rencontre Prisoner Zero, un extraterrestre qui a changé de forme et s’est échappé d’une prison d’Atraxi. L’Atraxi menace de détruire la planète si elle n’est pas retournée, ce à quoi le Docteur les confronte.

Étant donné que la régénération entraîne une personnalité différente du médecin, le premier épisode d’un médecin est toujours une grande question. Dans son premier discours, Eleven rassure les fans en faisant preuve de confiance et d’autorité dans son avertissement poli mais sévère aux Atraxi. Il y a aussi un récapitulatif holographique des médecins précédents avant de révéler Eleven dans son nouveau costume – une parfaite introduction à lui et à Doctor Who en général.

3 Dire au revoir

Introduit pour faire face aux acteurs qui partent, la régénération d’un médecin est l’un des agrafes les plus difficiles pour les fans. Dans le spécial de Noël «Le temps du docteur», le docteur fait face au changement imminent après avoir passé 900 ans à défendre la planète Trenzalore contre divers extraterrestres. Étant donné un nouveau cycle de régénération, Eleven démarre le processus.

Dans son dernier moment, Smith prononce l’un des meilleurs discours d’Eleven. Avec un message d’embrasser le changement, Eleven rappelle aux téléspectateurs comment il a toujours soutenu ce qui était juste, peu importe la difficulté. La scène poignante est renforcée par la vision d’Eleven de feu Amy, qui accueille le Docteur peu de temps avant qu’il ne se régénère.

2 Partenariat avec deux médecins

Étant donné que Smith et Tennant jouent le même personnage à différents moments de sa vie, l’idée de leur rencontre est un peu délicate. Mais après beaucoup de désirs des fans, les deux médecins se rencontrent dans le spécial 50e anniversaire, “Le jour du docteur”. Travaillant avec une incarnation secrète, le docteur de la guerre (John Hurt), le trio tente de sauver leur monde natal de Gallifrey de la destruction.

Comme prévu, les trois itérations se rebondissent au fur et à mesure que les conceptions personnelles de TARDIS sont comparées, que des tournevis soniques sont moqués et que des plaisanteries sont échangées. Chaque docteur a son moment mais le plus critique appartient à Eleven. Le plus vieux et le plus sage, c’est lui qui écoute Clara et convainc les deux autres de sauver Gallifrey.

1 Dévoilement du TARDIS

Utilisé par le Docteur et ses compagnons pour voyager dans le temps et l’espace, le TARDIS (Time And Relative Dimension In Space) sert de constante dans un voyage aux multiples variables. Appréciant l’importance de la révélation de TARDIS, Moffat l’enregistre pour la fin de «The Eleventh Hour». Après un crash sur Terre, l’emblématique box de police se répare et est prête à être embarquée.

Convaincre un compagnon réticent de le rejoindre nécessite un certain charme et Eleven le montre abondamment dans son meilleur moment. Dévoilant le nouveau design de TARDIS à Amy, Eleven ne la persuade pas seulement de voyager avec lui, mais aussi le public. Élevé par la partition fantaisiste du compositeur Murray Gold, le moment définit facilement ce qu’est Doctor Who: accepter l’appel à l’aventure merveilleuse.

