Doctor Who fait ses adieux à Sarah Jane Smith dans une scène d’épilogue funéraire

Docteur Who a officiellement fait ses adieux à sa compagne Sarah Jane Smith (Elisabeth Sladen) avec une nouvelle scène d’épilogue écrite par l’ancien showrunner de Who, Russell T. Davies. La nouvelle scène a fait ses débuts lors d’un récent événement où d’anciens acteurs et l’équipe ont rejoint les fans dans un tweet en direct avec la finale en deux parties de la saison 4 de Doctor Who, “The Stolen Earth” et “Journey’s End”. Les épisodes de 2008 font partie des dernières apparitions de Sladen dans Doctor Who, car l’actrice décéderait malheureusement d’un cancer en 2011.

Sladen a d’abord représenté Sarah Jane Smith aux côtés des Third (Jon Pertwee) et Fourth Doctors (Tom Baker) au milieu des années 1970, mais elle est revenue pour filmer un pilote pour la première tentative de Doctor Who d’une série dérivée, K-9 and Company, comme ainsi que des promotions multi-docteurs ultérieures. En 2006, Sladen reprendrait Sarah Jane dans le renouveau de Doctor Who, apparaissant d’abord aux côtés du dixième docteur (David Tennant) dans l’épisode de la saison 2, “School Reunion”, avant de revenir à nouveau dans la finale de la saison 4. Dans l’intervalle, Sladen jouerait dans une autre série dérivée de Doctor Who, The Sarah Jane Adventures, dans laquelle elle s’associe à nouveau avec son fidèle compagnon de chien robot, K-9, ainsi qu’avec un nouveau casting de jeunes pour résoudre d’étranges mystères. Les aventures de Sarah Jane dureront jusqu’à la mort de Sladen en 2011, et maintenant grâce à une courte scène écrite par Davies, la série fait ses adieux à sa principale dame.

Intitulée simplement “Adieu, Sarah Jane”, Davies a écrit la courte scène de l’épilogue pour honorer Sladen et ses contributions à Doctor Who. Le script a ensuite été envoyé aux co-stars de Sarah Jane Adventures de Sladen qui reprennent toutes leurs rôles pour l’épilogue. En raison de la pandémie de COVID-19 en cours, toute la scène a dû être enregistrée à distance, mais Tommy Knight, Daniel Anthony, Anjli Mohindra et Mina Anwar ont tous été filmés. La scène, qui se déroule à la suite des funérailles de Sarah Jane, est racontée par Jacob Dudman et comprend même des apparitions de compagnons du Docteur, Jo Grant (Katy Manning) et Ace (Sophie Aldred). Regardez la nouvelle scène épilogue dans son intégralité, ci-dessous.

La scène épilogue de Davies est un hommage touchant à l’un des compagnons les plus fidèles du Docteur, célébrant non seulement son propre esprit courageux, mais l’effet durable qu’elle a eu sur ceux qui la connaissaient. Compte tenu de son implication dans Doctor Who pendant plus de 40 ans, Sarah Jane de Sladen est l’une des compagnes les plus populaires de la série, et son décès a été profondément ressenti par l’ensemble Docteur Who communauté. En tant que tel, il est tout à fait approprié que Sladen reçoive une si belle émission de l’émission. Sarah Jane est peut-être partie, mais ses nombreuses années d’aventures avec et sans The Doctor dureront encore des années.

Source: BBC