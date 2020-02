Doctro Strange avec l’armure d’Iron Man dans Avengers: Infinity War

Il aurait été spectaculaire de voir Doctor Strange avec l’armure d’Iron Man dans Avengers: Infinity War et cela devient presque réalité.

Ils ont présenté quelques concepts Art of Avengers: Infinity War où l’on peut voir quelques idées qui se réalisent presque dans le film. Car Docteur étrange (Benedict Cumberbatch) allait porter l’armure de Iron man (Robert Downey Jr).

L’artiste de Marvel Studios, Phil Saunders, a partagé une partie de son travail sur Avengers: Infinity War:

«C’était une idée tirée du script Avengers: Infinity War», explique Saunders. “Sur le navire, Tony Stark allait transférer son armure au Docteur Strange pour le protéger des aiguilles de torture d’Ebony Maw.” Nous avons également “une image clé du costume Iron Man Mk50 se formant sur le docteur Strange, le protégeant de la torture avec l’aiguille magique d’Ebony Maw.”

Ici, nous laissons les images:

Ils sont vraiment spectaculaires. Auriez-vous aimé voir cette scène dans le film Marvel? Curieusement, cette livraison de UCM Il est sorti en 2018 mais nous découvrons toujours des secrets et des scènes qu’ils avaient en tête et qui ont presque roulé.

Voici la scène:

Dans le film Avengers: Infinity War, les serviteurs de Thanos Ils attaquent New York. Comment pouvez-vous ne pas obtenir le Time Gem, Ébène gueule décide d’enlever Docteur étrange. Par chance Iron Man et Spider-Man ils se faufilent dans le vaisseau spatial et l’aident alors qu’ils sont torturés. Après l’avoir vaincu et envoyé dans l’espace, ils arrivent à Titan. Là, ils rencontreront les Gardiens de la Galaxie juste avant de faire face Thanos. Bien que tout soit de peu d’utilité car le grand méchant Infinity Gems et anéantir la moitié de l’univers.

Maintenant, il est assez difficile de réaliser cela. Car Iron man ne reviendra pas après sa mort Avengers: Fin de partie et Doctor Strange aura une nouvelle aventure où il affrontera le Multivers.

