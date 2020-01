Dog the Bounty Hunter révèle qu’il est «cassé» et sans contrat TV

Duane “Dog” Chapman, ou mieux connu sous le nom de Chien le chasseur de primes a révélé qu’il est maintenant “fauché” et laissé sans contrat TV. Le chasseur de primes a eu une année difficile qui a inclus la perte de sa femme bien-aimée.

Beth a été diagnostiquée pour la première fois d’un cancer de la gorge en 2017 et peu de temps après était entrée en rémission. Malheureusement, un an plus tard, on lui a dit que son cancer était revenu et s’était propagé à ses poumons. La star de téléréalité n’a subi qu’une seule chimiothérapie avant d’annoncer qu’elle ne demanderait pas de traitement supplémentaire. Beth est décédée le 26 juin des suites d’un cancer de la gorge au Queen’s Medical Center à Honolulu, Hawaï. Elle n’avait que 51 ans. Le duo de chasseurs de primes était marié depuis mai 2006. Sa mort a été un choc pour la famille Chapman alors qu’ils continuaient de filmer leur émission de téléréalité, Dogs Most Wanted.

Selon l’interview de Dog avec le New York Times, Dog avait été caché dans les bois des montagnes Rocheuses, essayant de comprendre quoi faire de sa vie. La star de téléréalité vivait à Pine, Colorado peu de temps après que Beth soit morte en pensant à son passé coloré qui comprenait avoir 12 enfants, 11 petits-enfants, quatre femmes, avoir été reconnu coupable de vol à 18 reprises et avoir été responsable de la capture de 10 000 fugitifs . Dog a révélé dans l’interview qu’il devrait payer 1,5 million de dollars s’il ne pouvait pas attraper la personne accusée de trafic de drogue, qui avait fui en Californie. Il a admis: “Je suis fauché.” Une partie du manque de fonds provient du soutien financier de ses nombreux enfants et petits-enfants et des factures médicales extrêmement élevées laissées par la bataille contre le cancer de sa femme. La star a même évoqué la possibilité de perdre sa maison s’il ne rencontre pas sa prochaine prime ou une sorte de contrat de télévision.

Parallèlement à la nouvelle que la star est définitivement coincée, il a annoncé qu’il était également extrêmement seul. Le manager du chasseur de primes, Amy Weiss, a confirmé que la star avait du mal depuis la perte de sa femme en disant qu’il était perdu mais devait également subvenir aux besoins de sa famille. Le profil montrait l’incroyable détermination du chasseur de primes et comment cela l’avait aidé à traverser des moments difficiles dans le passé, notamment des accusations de drogue et un passage en prison. Dog a dit aux lecteurs qu’il était “un excellent exemple du système” et a expliqué qu’on lui avait donné une seconde chance dans la vie.

2019 n’a pas été une bonne année pour Dog car il a également eu une crise de santé grâce à un anévrisme pulmonaire, qui est un caillot de sang à l’intérieur des poumons du patient. La star de télé-réalité a eu une idée pour une nouvelle émission qui s’appellerait Sheriff Dog et serait basée sur la prémisse que l’État du Texas pardonnerait la star de sa condamnation pour meurtre de 1976 et le laisserait devenir un vrai shérif, ce qui ressemble à une excellente idée pour nous.

