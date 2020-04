Dois-je faire équipe avec War Machine avec Captain Marvel?

Alors que le contrat UCM de Don Cheadle peut avoir pris fin, l’acteur devrait revenir dans Captain Marvel 2 pour voir l’équipe composée de Carole Danvers et War Machine

Don Cheadle a d’abord rejoint l’univers cinématographique Marvel en tant que colonel James «Rhodey» Rhodes dans Iron Man 2 en 2010, en remplacement de l’acteur Terrence Howard. Depuis lors, il est apparu dans plusieurs films de Marvel Studios, Iron Man 3, Captain America: Civil War, et a également rejoint la lutte contre le fou Titan Thanos dans Avengers: Infinity War, et a aidé à sauver l’univers dans Avengers: Fin de partie. Maintenant, après dix ans, le contrat de l’acteur avec Marvel a pris fin. Cependant, comme tous les fans le savent, cela ne signifie pas qu’ils ne reverront pas War Machine à UCM.

Après tout, d’autres acteurs comme Robert Downey, Jr. et Chris Evans ont prolongé leurs contrats avec Marvel pour de nouvelles apparitions. Et bien que Rhodey ne soit pas le membre le plus important des Avengers, il est toujours un personnage avec beaucoup de potentiel à exploiter. Mais où pourrait-il apparaître sans d’autres films Iron Man ou Avengers actuellement prévus? C’est encore un mystère. Cependant, il arrive que l’arc du personnage puisse l’emmener dans l’espace dans Captain Marvel 2.

Dans Avengers: Fin de partie, Rhodey a rejoint les héros les plus puissants de la Terre dans leur mission de voyager dans le temps et d’obtenir les joyaux de l’infini du passé. Rhodey s’est associé à Nebula sur la planète Morag pour collecter la gemme de puissance avant que Peter Quill n’ait la chance de le faire. Ce fut une brève mission pour lui, mais celui-ci a quand même emmené le personnage dans le cosmos, loin de là où il avait commencé. De plus, dans Endgame, les fans ont également vu une pointe d’étincelle entre Rhodey et Carol Danvers lors de leur briefing avec Natasha Romanoff. Ils auraient pu être séparés, mais Carol a quand même pris le temps de souhaiter bonne chance à Rhodey pour sa dernière mission sur Terre.

Le regard entre les deux n’était peut-être rien, ou cela pourrait être un clin d’œil au respect partagé par les deux personnages étant donné qu’ils ont tous les deux une expérience militaire américaine. Mais encore une fois, cela pourrait aussi signifier les premières graines d’une relation. Après tout, dans les bandes dessinées, Carol Danvers et James Rhodes ont commencé une romance ces dernières années. En fait, ils sont actuellement l’un des couples les plus stables de Marvel, malgré les aventures de Carol qui l’emmènent souvent loin de la Terre. Étant donné que le couple est une partie si importante des bandes dessinées modernes de Marvel, ce serait formidable de voir la relation adaptée sur grand écran. Comme Carol et Rhodey se connaissent déjà assez bien, je pourrais lui demander de l’aide dans n’importe quelle menace qu’elle affronte dans Captain Marvel 2.

Dans la phase 3 de l’UCM, Marvel a vu le potentiel d’unir des personnages dans des films solo. Tony Stark a rejoint Peter Parker en Spider-Man: Retrouvailles, Thor et Hulk se sont associés dans Thor: Ragnarok et Scott Lang et Hope Van Dyne ont uni leurs forces dans Ant-Man et la guêpe. Il va de soi que la tendance se poursuivra dans les phases 4 et 5. Rejoindre Captain Marvel avec War Machine serait une combinaison intéressante entre les anciens et les nouveaux gardes Avengers, et permettrait à Rhodey de briller dans un environnement différent.

En plus de cela, le personnage possède toujours l’armure Iron Patriot qui n’a jamais été vue dans Avengers: Fin de partie. Les deux sont maintenant pratiquement prêts à faire équipe, et avec Iron Man parti, il serait bien de voir qu’il y a toujours un super-héros blindé dans l’UCM qui protège la Terre et le cosmos de toutes sortes de menaces.

Écrit par Megan McDonnell et mettant en vedette Brie Larson, Captain Marvel 2 sortira en salles le 8 juillet 2022. La prochaine sortie pour UCM est Black Widow. Réalisé par Cate Shortland, le film met en vedette Scarlett Johansson dans le rôle de Natasha Romanoff / Black Widow, Florence Pugh dans le rôle de Yelena Belova, David Harbour dans le rôle d’Alexei Shostakov / Red Guardian, O-T Fagbenle dans le rôle de Rick Mason et Rachel Weisz. La sortie du film est prévue pour le 6 novembre.