Doit lire des bandes dessinées pendant une quarantaine

Nous saluons le retour! Je suis Steve Gustafson et si vous aimez discuter de tout ce qui touche à la bande dessinée, vous êtes au bon endroit. Chaque semaine, nous couvrons quelque chose dans l’industrie et j’apprécie toujours votre contribution dans la section des commentaires ci-dessous.

Précédemment…

La semaine dernière, nous avons discuté Les méchants de bande dessinée préférés de tous les temps!. Voici ce que certains d’entre vous avaient à dire:

mcdropkick: «J’ai un faible pour les voleurs de Flash. (Trop pour être énumérés, mais le capitaine Cold a toujours été un favori.) J’aime leur esthétique des cols bleus, comment ils voulaient juste obtenir du butin, ne pas conquérir le monde ou être des fous comme les gars de Gotham. »

William Jansen: «Parfois, le cliché-réponse que neuf occasionnels sur dix donnent, le méchant même que votre mère pourrait mentionner, est le bon; Le Joker est le plus grand méchant de la bande dessinée de tous les temps. »

El Atomico: “J’ai déjà mentionné que je pensais que The Joker était un méchant de cartoony obsolète jusqu’à ce que je lise The Killing Joke (roman graphique). C’est ma photo. Si nous avons besoin d’armes lourdes, Dr Doom, et j’ai toujours pensé que la Serpent Society était Bad Ass.

Bonne chronique comme toujours, Gusto! ”

L’homme qui a rencontré Andy Griffith: «Paste Pot Pete bien sûr. Trapster? Pffft. Qui est en panne avec PPP? Ouais, tu me connais! “

poopsadaisy: “Dr. Doom est probablement mon préféré de tous les temps. Il a l’air génial, a toujours des plans brillants et étant donné qu’il n’est qu’un humain «normal», mortel, il maîtrise à la fois la technologie et les arts mystiques pour lui donner un avantage sur ses ennemis les plus puissants.

Gil: “Joker semble être en haut de la liste de tout le monde, mais je ne suis jamais vraiment entré dans les bandes dessinées de Batman alors j’ai mis d’autres méchants devant lui. Mon méchant préféré serait Apocalypse. Pour DC Comics, je classerais Sinestro comme mon préféré.

Quoi qu’il en soit, quand vous faites «de tous les temps», les classiques brillent toujours le plus. Je suis un peu curieux de savoir comment cette liste serait si elle était “le meilleur méchant comique créé au cours des 10 dernières années”. “

RAWmachine: «Joker est qui je considère comme le meilleur méchant en raison de son niveau et de son style de fou. Il peut et fera tout et n’importe quoi uniquement pour son raisonnement. J’ai toujours aimé la cruauté méthodique de Dr.Doom. Je ne pense même pas que vous pouvez mettre une étiquette sur Magneto en tant que héros du méchant, mais juste un grand personnage. Adam noir probablement là avec lui. J’ai toujours pensé que le club Hellfire n’avait jamais vraiment eu beaucoup de considération après cette courte série dans les bandes dessinées XMEN, mais en tant que groupe, j’ai toujours aimé la Légion de Doom. »

Jack Burton: “La plupart de ma liste sont des méchants de Spidey tellement malades en énumèrent juste quelques-uns qui ne sont pas (pas qu’il n’a pas affronté certains d’entre eux): Dr Doom, Magneto, Black Adam, Joker, Taskmaster, Loki et Thanos.”

Acolyte de Glorious La Parka ~: “Facile.

3. Dr Doom

2. Apocalypse

1. Galactus (selon que vous le considérez ou non comme un “méchant”) “

smashadams: «Thanos, Magneto, Doom, Apocalypse et Lex Luthor. C’est ce qu’ils ont tous en commun qui me fait aimer ces gars. Pouvez-vous deviner ce que c’est? Joker est génial et a beaucoup de profondeur mais il ne peut tenir aucun de ces gars jock “

Double J: “Le méchant de la bande dessinée préféré des films: Joker

Le méchant préféré des bandes dessinées: Apocalypse (90s X-Men)

Le méchant préféré de la bande dessinée: Superboy Prime

Vilain de bande dessinée préféré que j’aimerais voir plus dans les 3 médiums: MODOK “

«Quarantaine» Jake Fury: «Luthor a été formidable dans l’actuelle Justice League dirigée par Snyder et Tynion.

Darkseid n’est que la personnification du mal OMI.

Les méchants préférés des chauves-souris sont Two Face et Riddler. »

Merci à tous ceux qui ont commenté! Trop de semaine dernière pour courir mais vérifiez si vous l’avez manqué. Cette semaine, nous discutons…

Doit lire des bandes dessinées pendant une quarantaine

Comment va tout le monde? J’espère rester à l’intérieur et rester en sécurité. Pendant que nous nous adaptons à nos nouvelles routines, je pensais que nous ferions une chronique facile cette semaine. Pendant que je lis un certain nombre de romans graphiques, je dois admettre que j’ai déterré tous mes anciens magazines Wizard et commencé à les lire depuis le premier numéro. Si vous avez de vieux problèmes, lisez-les et rappelez-vous où en était l’industrie et où nous en sommes maintenant.

Dire que les choses ont changé est un euphémisme. Cela m’a aussi rappelé certains livres que j’aimais et dont j’avais besoin de revenir en arrière et de les relire.

Dans la section des commentaires, de temps en temps, je vois quelqu’un demander des suggestions et tout le monde est super pour intervenir et partager ce qu’ils pensent. Je voulais l’ouvrir cette semaine et parler des livres que vous suggérez qui figurent sur votre liste “À lire absolument”.

En ce qui concerne les classiques, ma liste est assez clichée. Ce qui n’est pas une mauvaise chose. Il est rempli de titres comme:

Batman: le retour du chevalier noir

Batman: première année

Watchmen

La Ligue des Gentlemen Extraordinaires

V pour Vendetta

Sandman: Volume 1: Préludes et nocturnes

Maus

Merveilles

règne vienne

Je l’ai aussi poivrée avec des titres comme:

Grendel

WE3

Invisibles: Volume 1: Dites que vous voulez une révolution

Fables: Volume 1: Legends In Exile

Y The Last Man: Volume 1: Sans pilote

Pouvoirs: Volume 1: Qui a tué une fille rétro?

Transmetropolitan: Volume 1: Back On The Street (Nouvelle édition)

The Walking Dead: Volume 1: Days Gone Bye

Superman All-Star

Jimmy Corrigan: l’enfant le plus intelligent du monde

Ex Machina: Volume 1: Les cent premiers jours

Couvertures

Superman: Red SonMiracle Man

Astro City: Volume 1: La vie dans la grande ville

Invincible

Whoa, whoa, whoa! Oui, je peux être un peu écrasant en ce qui concerne les titres à suggérer. C’est la grande chose cependant. Il y a tellement de choses que presque n’importe qui peut trouver quelque chose qui leur plaît ou leur parle. Pour beaucoup d’entre nous, nous sommes devenus accro quand nous étions jeunes. Je l’ai mentionné avant de lire des bandes dessinées au hasard, mais la première série que j’ai suivie activement était G.I. Joe: Un vrai héros américain. Oui, je suis tombé amoureux du combo bande dessinée / ligne de jouets / dessin animé. Des années et des années plus tard, j’ai eu le plaisir d’interviewer Larry Hama, qui a écrit la plupart de ses 155 numéros. Pouvoir en parler était un frisson et j’aurais pu facilement continuer pendant des heures, à lui couper l’oreille. Après cela, les vannes étaient ouvertes. Je suis devenu accro à la Légion des super-héros et elle a grandi à partir de là.

J’imagine où je vais avec tout ça, je voulais voir quels livres vous donneriez tous à quelqu’un s’ils avaient du temps libre à leur disposition en raison de … disons … un refuge en place. Il n’est pas nécessaire que ce soit un, car c’est impossible. Jetez-en quelques-uns et voyons ce qui se passe.

Sonnez au-dessous et restez en sécurité là-bas!

C’est tout le temps dont je dispose. Consultez nos critiques de bandes dessinées demain et à la semaine prochaine!