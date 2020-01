Dolittle Voice Cast & Guide des personnages | .

le Dolittle le film présente une vaste voix de toutes les étoiles, aux côtés de son principale attraction humaine, Robert Downey Jr., mais où avez-vous déjà vu ces acteurs? Réalisé par Stephen Gaghan et fortement inspiré du livre pour enfants de Hugh Lofting de 1922, Les voyages du docteur Dolittle, l’hybride CGI en direct est le premier film que Downey Jr.a sorti depuis sa finale héroïque dans le box-office de l’an dernier, le mastodonte Avengers: Endgame.

Bien que le film Dolittle présente également des versions en direct d’Antonio Banderas, Michael Sheen, Jim Broadbent et Jessie Buckley, l’attrait derrière Dolittle est, sans aucun doute, ses adorables animaux. Universal Pictures a rassemblé un casting impressionnant dans les coulisses que les téléspectateurs reconnaîtront sans aucun doute – s’ils n’étaient pas cachés derrière des animaux comme les ours polaires, les écureuils et les dragons.

Le casting du film Dolittle est principalement composé d’acteurs de voix, car l’histoire est, au fond, sur quelqu’un qui peut parler aux animaux. Voici tous les acteurs qui prêtent leur voix pour aider à redonner au redémarrage son charme original et familial.

L’actrice Emma Thompson, double récipiendaire d’un Oscar, incarne la Polynésie, un ara sage et têtu qui est également le conseiller le plus fiable du docteur Dolittle. Plus connue pour ses rôles principaux dans Sense and Sensibility, Howards End et Saving Mr. Banks, elle est également apparue dans des rôles de soutien mémorables dans Love, Actually et la franchise Harry Potter (comme Sybil Trelawney). Plus récemment, elle a joué le rôle principal et a écrit la comédie romantique Last Christmas.

Le gagnant du Oscar du meilleur acteur de l’année dernière, Rami Malek, suit son rôle principal dans Bohemian Rhapsody avec Dolittle, où il exprime le gorille trop inquiet Chee-Chee. En dehors du biopic Queen, Malek est bien connu pour son rôle principal dans la série de crimes hypnotiques Mr. Robot. Bien qu’il soit également apparu dans Papillon et Short Term 12, son prochain rôle sur grand écran en tant que méchant principal dans le prochain film de Bond No Time to Die pourrait être sa plus grande performance à l’écran à ce jour.

Selena Gomez en tant que Betsy la girafe: Betsy est une girafe et l’une des amies de Dolittle. Une chanteuse et actrice pop bien connue, Selena Gomez a joué le rôle principal dans la série Disney Channel Wizards of Waverly Place. Sa carrière cinématographique a inclus des rôles dans Spring Breakers, Monte Carlo et Hotel Transylvania.

Kumail Nanjiani comme Plimpton l’autruche: Une autruche bien intentionnée mais qui a tendance à se quereller avec l’ours polaire Yoshi. Comédien debout, la place de Kumail Nanjiani dans le film a grimpé en flèche quand il a écrit et joué dans la comédie romantique autobiographique The Big Sick. Depuis, il a également joué dans le film de copain de Dave Bautista Stuber, ainsi que dans la suite de division de science-fiction Men in Black: International. Il est connu pour avoir joué dans la Silicon Valley de HBO.

John Cena en tant que Yoshi l’ours polaire: Yoshi est un ours polaire qui se dispute avec Plimpton. La superstar de la WWE, John Cena, a récemment germé à Hollywood, ayant joué dans des films tels que Bumblebee, Trainwreck, Playing with Fire, Blockers et Ferdinand. À venir, Cena jouera dans Fast & Furious 9, ainsi que Peacemaker dans The Suicide Squad de James Gunn.

Ralph Fiennes en tant que Barry le tigre: Barry est un tigre qui tente de tuer et de manger Dolittle dans le film. L’acteur nominé aux Oscars Ralph Fiennes est surtout connu pour ses rôles d’officier allemand Amon Goeth dans la liste de Schindler, de Dark Lord Voldemort dans la franchise Harry Potter et de l’aimable concierge du Grand Budapest Hotel.

Octavia Spencer en tant que Dab-Dab the Duck: Dab-Dab est trop énergique et est représenté avec une jambe en métal. L’actrice oscarisée Octavia Spencer est surtout connue pour ses rôles dans The Help, Hidden Figures et Fruitvale Station.

Craig Robinson comme Kevin l’écureuil: Kevin est un écureuil vengeur. L’acteur comique Craig Robinson est surtout connu pour son rôle récurrent en tant que Darryl dans The Office, bien qu’il soit également apparu dans les films This Is the End et Hot Tub Time Machine.

Tom Holland en tant que Jip the Dog: Un chien portant des lunettes. La jeune star Tom Holland est surtout connue pour son rôle de super-héros aux côtés de Robert Downey Jr. en tant que Peter Parker / Spider-Man dans l’univers cinématographique Marvel.

Marion Cotillard comme Tutu le renard: Tutu est l’un des amis de Betsy et un renard. L’actrice française oscarisée Marion Cotillard est surtout connue pour son rôle d’Edith dans La Vie En Rose, ainsi que pour son apparition dans Inception et The Dark Knight Rises.

Carmen Ejogo comme Regine la lionne: Lionne de Dolittle, Carmen Ejogo est surtout connue pour ses rôles dans Selma, It Comes At Night et Fantastic Beasts et Where to Find Them.

Frances de la Tour en tant que Ginko-Who Soars: Ginko-Who-Soars est un dragon cracheur de feu. Frances de la Tour est surtout connue pour ses rôles dans The History Books, Into the Woods et The Book of Eli.

