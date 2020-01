Don Cheadle révèle où il veut voir War Machine dans Marvel

L’acteur de Don Cheadle qui joue James Rodhes / War Machine, a révélé où il aimerait voir son personnage à l’avenir

Avengers: Fin de partie Il a dit au revoir à plusieurs Avengers, mais pour des personnages comme James Rhodes / War Machine (Don Cheadle), également connu sous le nom de War Machine, l’avenir est assez incertain.

Au cours de la tournée de presse de l’hiver 2020 TCA, Don Cheadle a brièvement parlé de son temps en tant que machine de guerre dans l’univers cinématographique Marvel. L’acteur n’a rien révélé sur l’avenir de Rhodey maintenant qu’Iron Man est parti, mais il a dit qu’il y aurait des choses qu’il aimerait voir le personnage faire à l’avenir.

Cheadle a déclaré: “S’il y en avait un, j’aimerais vraiment y aller plus profondément et peut-être même trouver quelque chose qui se rapprocherait du premier Iron Man.” Il a ajouté: “Je pense qu’ils peuvent aller n’importe où avec lui maintenant.”

Cheadle a fait référence à Iron Man de 2008, un film dans lequel il n’était pas encore lié à son personnage, War Machine. Terrence Howard est celui qui a joué le rôle, mais après des conflits salariaux avec Marvel, il a quitté la franchise. Cheadle a été embauché pour jouer le personnage d’Iron Man 2, puis le faire dans plus de films UCM.

En ce qui concerne la possibilité que War Machine revienne pour une série Disney +, Cheadle était réticent. “Je ne sais vraiment pas”, a-t-il dit. «Je n’ai pas beaucoup réfléchi à ce que ce serait ou si ce serait. C’était un voyage de 11 ans. »

