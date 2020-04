Donald Trump dit qu’il va “ jeter un œil ” à la demande de pardon de Tiger King Star

La demande de grâce présidentielle de Tiger Exo, Joe Exotic, a officiellement atteint les oreilles de Donald Trump. Exotique, l’objectif de la nouvelle sensation de Netflix, Tiger King, est assis derrière les barreaux avec une peine de 22 ans de prison après avoir été reconnu coupable de plusieurs chefs d’accusation de cruauté envers les animaux et deux de meurtre pour la location, a exprimé ouvertement son désir de pardon alors qu’il prétend qu’il était injustement condamné. L’émission étant aussi populaire qu’elle est, il n’a pas fallu longtemps avant qu’elle n’atteigne les oreilles du président et l’a fait lors d’un point de presse avec l’aimable autorisation du journaliste du New York Post, Steven Nelson.

Comme le note USA Today, Nelson a souligné que Donald Trump Jr. “avait dit en plaisantant qu’il allait plaider pour” la grâce et a demandé si Trump avait vu le spectacle et avait des idées sur une éventuelle grâce.

“Je ne sais pas, je n’en sais rien”, a déclaré Trump. «Il a 22 ans pour quoi? Qu’est ce qu’il a fait?”

Après que Nelson ait expliqué les accusations, Trump a demandé s’il était «sur son [Exotic’s] », et a également interrogé Jim Acosta de . à ce sujet. Tous deux ont refusé de partager leurs réflexions sur la question de savoir si Exotic méritait une grâce. Trump est ensuite passé à la question suivante, puis a plaisanté à Nelson: «Je vais y jeter un œil.»

Cela ne semblait pas comme si Trump était sérieux, sachant que c’était plus une question légère, mais vous pouvez voir l’échange complet ci-dessous et juger par vous-même.

. @ stevennelson10 interroge le président Trump à propos de #TigerKing: “Je me demandais si vous avez vu le spectacle et si vous avez des idées …”

Le président Trump: “Recommanderiez-vous une grâce?”

Jim @Acosta: “Je ne pèse pas sur Tiger King.”

Vidéo complète ici: https://t.co/z42TJyteNI pic.twitter.com/oq2otCp97X

– CSPAN (@cspan) 8 avril 2020