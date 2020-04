Donner un sens à la folie – HITC

Cela a laissé beaucoup à l’imagination, alors expliquons la fin de The Turning.

La dernière décennie a certainement été bonne pour les fans d’horreur.

Des cinéastes comme David Robert Mitchell, Jordan Peele, Ari Aster et Robert Eggers ont émergé avec succès, ravissant le public avec des artistes comme It Follows, Us, Get Out, Hereditary, Midsommar, The VVitch et The Lighthouse.

Bien sûr, il y a eu un grand nombre d’efforts qui ont réussi à épater les fans de genre et au-delà dans les années 2010, ce qui a mis une énorme pression sur la décennie actuelle pour qu’elle soit tout aussi satisfaisante.

Avec tout ce qui se passe en ce moment, il y a effectivement des complications, mais jusqu’à présent, cela a été plutôt décevant. Des titres comme Brahms: The Boy II et The Grudge n’ont pas été exactement adoptés, et des efforts plus attendus comme A Quiet Place Part II ont malheureusement été retardés.

En parlant de déception, c’est quelque chose que beaucoup ont ressenti après avoir finalement vérifié The Turning à la maison récemment.

Réalisé par Floria Sigismondi, le film est basé sur le roman de Henry James, The Turn of the Screw, de 1898, qui a été adapté dans le chef-d’œuvre de Jack Clayton, The Innocents. Il est considéré comme un classique, mais The Turning n’a pas réussi à trouver un accord et détient un score d’audience IMDb maigre de 3,7.

Où ont-ils mal tourné? Eh bien, la plupart semblent penser à la fin…

La fin de The Turning

Kate est dirigée par des empreintes de pas et le fantôme de Mlle Jessel pour découvrir le corps du tuteur décédé dans un étang sur le terrain. Avec une vision effrayante de Jessel violée et tuée par Quint, elle continue de le dire à Mme Grose, mais il s’avère qu’elle était déjà au courant.

Grose rassure Kate en s’assurant que Quint est mort et ne vous inquiétez pas. Cependant, les choses prennent un tour supplémentaire lorsque le fantôme de Quint assassine Grose, la poussant par-dessus la rampe d’escalier.

Choquée, Kate s’enfuit avec les enfants, mais il a ensuite rapidement révélé que c’était la vision de Kate, et elle contemple toujours l’art envoyé par sa mère.

En entrant pour vérifier les enfants, elle devient convaincue qu’elle peut voir le fantôme de Quint dans le miroir et que Flora peut aussi mais refuse de se confesser. L’argument s’intensifie et, après qu’elle casse la poupée de Flora, Miles l’accuse d’être délirante.

Plus tard, Kate s’approche d’une figure qu’elle croit être sa mère. Elle crie d’horreur lorsque l’identité de la personne est révélée, mais elle n’est jamais montrée au public.

La fin du tournage expliquée

L’ambiguïté n’a guère impressionné le public majoritaire…

Essentiellement, le film présente deux fins et demande au spectateur de décider laquelle, selon lui, se déroule en réalité.

Le scénario qui nous est présenté voit d’abord la confirmation que les fantômes de Quint et de Miss Jessel existent réellement. Bien que cela soit inquiétant, dans cette conclusion, Kate est capable de s’échapper avec les enfants et peut être interprétée comme une fin heureuse en quelque sorte.

Cependant, le choix stylistique de revenir à Kate en regardant la peinture de sa mère suggère fortement que cela n’a pas eu lieu. Le public est ensuite témoin de la fin réelle du film qui décrit Kate comme une folle, et parce que cela se produit après l’apogée fantomatique, nous devons croire que c’est en fait la vérité: Kate est folle.

Il y a aussi la chance que le manoir soit, en fait, hanté, mais les effets psychologiques que ces événements narratifs ont eu sur Kate l’ont néanmoins conduite à la folie. Cette interprétation est agréable pour ceux qui ne peuvent pas choisir l’un ou l’autre, si vous voulez.

On peut dire que le film aurait pu faire un meilleur travail de coller l’atterrissage. Si vous voulez assister à une fin alternative de l’histoire sur laquelle le film est basé, cela vaut certainement la peine de consulter The Innocents – c’est incroyable.

Le public parle de The Turning sur Twitter

Un certain nombre de téléspectateurs ont afflué sur Twitter pour offrir leurs réflexions – et leurs questions, bien sûr – concernant The Turning et sa fin de division.

Découvrez une sélection de tweets:

