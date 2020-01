Don’t Breathe 2 Moving Forward, co-auteur de diriger

Don’t Breathe a été l’une des surprises d’horreur les plus agréables à se produire depuis un certain temps, et une suite est officiellement prévue. THR rapporte que Sony Pictures a éclairci la suite du film réalisé par Fede Alvarez en 2016, avec le co-scénariste Rodo Sayagues sur le point de réaliser. Ce sera ses débuts de réalisateur; en plus de co-écrire Don’t Breathe, Sayagues a également co-écrit le film Evil Dead d’Alvarez. Alvarez restera co-scénariste et producteur exécutif.

Stephen Lang sera de retour dans son rôle d’aveugle pour le film, qui se déroule plusieurs années après l’original. Le nouveau film trouve l’homme aveugle «vivant dans une consolation tranquille… jusqu’à ce que ses péchés passés le rattrapent».

Don Breathe s’est concentré sur un groupe de voleurs qui sont entrés par effraction dans la maison de l’aveugle, pour découvrir qu’il était très loin d’être impuissant. On ne sait pas si Jane Levy, qui a joué Rocky (l’un des voleurs), sera de retour pour la suite. L’original a obtenu des notes élevées de la part des critiques et des fans et a rapporté 157,1 millions de dollars dans le monde sur un budget de seulement 9,9 millions de dollars.