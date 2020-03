DOOM 2 Mod fait d’Isabelle de Animal Crossing un compagnon

UNE DOOM 2 mod a été publié qui ajoute Animal Crossing’s Isabelle au jeu en tant que compagnon adepte. Les fandoms DOOM et Animal Crossing se sont sentis connectés ces derniers mois, partageant leur attente pour les nouveaux jeux sortis le 20 mars, Bethesda Softwork sur DOOM: Eternal et Nintendo Crossing Animal: New Horizons. Le gameplay déchirant de démons de DOOM et la vie décontractée et relaxante de l’île d’Animal Crossing ne pourraient pas être de plus grands opposés, mais les mèmes et les fan arts créés au cours des derniers mois ont cimenté les deux franchises et leurs fandoms ensemble.

Des artistes de Twitter ont associé le super soldat meurtrier Doom Slayer à la réceptionniste gaie Isabelle, représentant souvent le duo improbable déchirant des foules de démons ensemble ou attrapant des insectes sur la plage. Les fans sur Internet mangeaient ces représentations de la Tueuse impitoyable appréciant les activités saines d’Animal Crossing. À l’approche de la sortie de DOOM: Eternal and Animal Crossing: New Horizons, les fans des deux séries se sont demandé à quoi ressemblerait vraiment un croisement entre ces deux jeux polaires opposés.

Un modeur de DOOM 2 a fait de la collaboration hilarante DOOM Eternal and Animal Crossing: New Horizons une réalité. Selon VG24 / 7, un modder du nom de «It’s Me Veronica» a ajouté Isabelle dans DOOM 2 en tant que compagnon invincible. Le mod incroyablement bien conçu comprend une Isabelle pixélisée qui s’intègre parfaitement dans les graphiques de DOOM 2. Isabelle est plus qu’un simple adepte cosmétique, car elle peut même attaquer des démons s’ils se rapprochent suffisamment d’elle. Ses attaques sont similaires à ses mouvements dans Super Smash Bros.Ultimate, un swing de marteau à courte portée et une attaque de confettis AoE. Découvrez le mod en action ci-dessous:

De toute évidence, ce mod est assez étoffé, y compris même la voix de charabia classique d’Isabelle Animal Crossing. Le mod comporte également une référence à un autre jeu de tir qui présentait un compagnon du joueur, Bioshock Infinite. Isabelle va crier au joueur et lui lancer des objets de santé au milieu d’un combat, un concept de gameplay qui a incroyablement bien fonctionné avec Elizabeth de Bioshock Infinite. Les joueurs peuvent également surclasser Isabelle en appuyant sur le bouton de mêlée, ce qui lui fera exécuter l’une de ses danses ou acclamations emblématiques.

Le mod est disponible en téléchargement, mais n’est compatible qu’avec GZDoom, un port qui permet de lire des titres DOOM plus anciens sur des appareils plus modernes. Les joueurs peuvent certainement trouver une poignée d’autres mods qui peuvent améliorer ou changer l’expérience DOOM 2. Grâce au modding, les joueurs ont pu insuffler une nouvelle vie aux anciens titres et donner leur propre touche à des titres plus modernes. Le modding a été encouragé par de nombreux développeurs dans le passé et crée un grand sentiment de communauté dans n’importe quel jeu.

