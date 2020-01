Doom Eternal Previews Showcase Gameplay & Design | .

Les médias du monde entier ont récemment été invités à présenter un aperçu CONDAMNER Éternel, le suivi direct du DOOM incroyablement impressionnant de 2016 de id Software. DOOM, bien sûr, a remporté une multitude de succès critiques et commerciaux, s’éloignant avec plusieurs hochements de tête pour le jeu de l’année lors de sa sortie. DOOM Eternal pourrait, sur la base des aperçus, être en mesure de répéter ce succès.

Il est difficile pour une suite directe de chevaucher la ligne entre le polonais et la réinvention, surtout lorsque son prédécesseur est si universellement adoré. Pour DOOM Eternal arrive après son retard, il y a donc un besoin pour le jeu d’améliorer une formule qui n’a pas vraiment besoin de beaucoup d’amélioration. Plus facile à dire qu’à faire, non? Le défi consiste alors à s’assurer que le nouveau jeu offre les mêmes sensations fortes que DOOM 2016 tout en chantant de sa propre voix claire. Cela pourrait expliquer la palette de couleurs relativement blanche par rapport à l’orange et au rouge imbibés de DOOM.

Heureusement pour id Software et les fans, les aperçus publiés plus tôt aujourd’hui semblent indiquer que DOOM Eternal pourrait en fait être à la hauteur du battage médiatique généré par son incroyable frère aîné une fois qu’il sera tombé. Presque toutes les prévisualisations sont favorables, et cela devrait avoir des fans absolument impatients de ce qui va arriver. C’est, après tout, l’un des jeux vidéo les plus attendus de 2020.

Eurogamer – John Linneman

Dans l’ensemble, je suis excité par celui-ci. Il y a une progression dans tous les domaines sans rien enlever à ce qui a rendu Doom 2016 si spécial. En fait, il est à la fois surprenant et gratifiant de voir id pousser la structure du jeu vers l’avant autant qu’ici.

Polygone – Christopher Grant

L’évolution de Doom, et la façon dont Doom Eternal cherche à surprendre les joueurs tout en restant fondamentalement fidèle à l’esprit de franchise, se font sentir d’une autre manière dans cette dernière sortie: la locomotion. Alors que Doom (2016) a correctement identifié la vitesse comme un principe fondamental de la franchise, Doom Eternal ajoute des mécanismes supplémentaires au-dessus de cette formule, y compris des éléments de puzzle légers entre les arènes de combat du jeu.

. – Leo Faierman

Doom ne s’est pas contenté de performer ou de bien vendre en 2016 – il a montré aux joueurs et aux critiques qu’il y avait un moyen de transporter les sensibilités d’un ancien classique dans l’ère du jeu moderne, tout en se sentant frais. Certains (mais pas trop) la bêtise du service des fans entre les tripes et le sang lui ont donné un certain charme, mais le combat solide comme le roc et les chasses au trésor sur carte ont rendu la satisfaction inattendue, se sentant comme un successeur approprié et respectueux de la franchise. DOOM Eternal cherche à doubler cela avec un vocabulaire de combat élargi, des environnements magnifiques et des défis accrus … et beaucoup, beaucoup plus de démons démembrés.

Nouvelles de la cabane – Ozzie Mejia

Bethesda et id ont déçu beaucoup de fans de Doom lorsque Doom Eternal a été retardé, mais le jeu présenté la semaine dernière semble être un produit très raffiné. Les environnements sont nets, l’action est intense et la version PC ne semble pas avoir de problèmes de décalage avec des dizaines d’ennemis à l’écran à la fois. Le paysage peut sembler différent, mais c’est vraiment Doom.

VentureBeat – Dean Takahashi

Cette suite de Doom 2016 est légère sur l’histoire et lourde d’action, vous permettant de tirer sur beaucoup de démons sans avoir à subir une tonne d’histoire ou de cinématiques. Vous pouvez ajuster la vitesse à laquelle vous souhaitez que le combat se déroule.

Sur la base de ces aperçus, il semble que DOOM Eternal offre des cartes plus grandes, un gameplay encore plus rapide, des difficultés plus finement réglées et des graphiques ultra-précis. Cela, si tout cela est vrai pour la version complète du jeu, définit cette suite comme une sortie absurdement bonne. Il sera difficile de beaucoup le succès étonnant de DOOM, mais DOOM Eternal pourrait surpasser complètement l’affaire.

Bien sûr, la date de sortie retardée a été une grosse déception pour les fans de DOOM. Et ces fans ont faim, certains recherchant même d’autres jeux à jouer grâce au retard d’Eternal. N’ayez crainte, l’attente est presque terminée et ces aperçus devraient servir de bon morceau pour endiguer la marée.

DOOM Eternal devrait sortir sur PC, Xbox One et PlayStation 4 en mars 2020. Aucun mot sur la date de lancement de l’édition Nintendo Switch pour le moment.