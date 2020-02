D’où Gene a-t-il obtenu les diamants?

Tu ferais mieux d’appeler Saul La saison 5 s’est ouverte, comme toujours, avec la vie post-Breaking Bad de Gene à Omaha, révélant de manière surprenante qu’il avait en sa possession des diamants – mais d’où les a-t-il obtenus? Le spin-off de Breaking Bad sert en grande partie de série préquelle, retraçant comment Jimmy McGill de Bob Odenkirk se transforme en Saul Goodman, les fans d’avocat louche se sont rencontrés pour la première fois et ont commencé à aimer dans la saison 2 de l’émission parentale. Dans le même temps, cependant, Better Call Saul a progressivement raconté l’histoire de Gene, qui est l’identité que Saul a assumée grâce à Ed Galbraith (Robert Forster) après avoir quitté Albuquerque vers la fin de Breaking Bad.

Les vignettes Gene au début de chaque saison de Better Call Saul ont montré juste une petite quantité de ce qu’il est en train de faire, le suivant alors qu’il travaille dans un Cinnabon dans un centre commercial local, mais ils commencent à augmenter la tension et plongez un peu plus dans la vie de Gene. Cela a commencé en grande partie dans la saison 4, lorsque Gene s’est senti menacé pour la première fois, et c’est peu après cet épisode que la première de la saison 5 de Better Call Saul reprend les choses dans l’histoire monochrome.

Les moments d’ouverture de Better Call Saul saison 5, épisode 1, “Magic Man”, commencent avec Gene dans son appartement à Omaha. Toujours clairement perturbé, il sort une boîte à chaussures d’un placard et fouille dans ses possessions jusqu’à ce qu’il trouve ce qu’il cherche: sa vieille boîte à pansements. L’étain a été vu auparavant, dans les flashes de Gene et dans les flashbacks aussi, avec cela précédemment montré que Jimmy gardait une collection de pièces de monnaie là-dedans. Il les a échangés à un moment donné, car au lieu de pièces de monnaie, l’étain Band-Aid contient maintenant un tas de diamants, ce qui pose la question de savoir d’où ils viennent exactement. Better Call Saul ne fournit aucune réponse sur la provenance des diamants, mais c’est le genre de détails qui semble très important à un moment donné dans l’avenir de la série, et très probablement dans le passé de Gene.

Une possibilité est que Saul / Gene ait simplement acheté les diamants avec l’argent qu’il lui restait après avoir établi sa disparition initiale, pensant que ce serait un investissement plus sûr que de transporter de l’argent avec lui. Bien que cela soit plausible, ce n’est pas non plus la pensée la plus excitante, et cela n’expliquerait pas pourquoi ces diamants se sentent censés être importants. Au lieu de cela, il y a de fortes chances que les diamants que Gene a à l’avenir soient connectés à l’histoire de Jimmy dans la chronologie actuelle de Better Call Saul. Après tout, il y a un certain nombre de personnages louches avec lesquels Jimmy / Saul est maintenant connecté et grâce auxquels il pourrait se retrouver en possession de diamants.

Il n’est pas exagéré d’imaginer Jimmy encordé dans une sorte de crime impliquant des diamants dans Better Call Saul. Cela pourrait être ce qui relie Jimmy à Lalo, surtout maintenant qu’il a été ramené dans le cercle de Nacho, et cela pourrait même faire partie du stratagème qui a finalement poussé Kim loin de lui pour de bon. Leur division croissante se fait déjà sentir dans Better Call Saul saison 5, et Jimmy impliqué dans le vol de diamants – ou peut-être même quelque chose d’aussi gros qu’un vol de diamants – pourrait être juste la chose qui le voit enfin franchir la ligne. Cela ajouterait beaucoup plus de poids aux diamants de Cold Call de Better Call Saul saison 5, les transformant non seulement en sa richesse restante, mais en ses derniers liens avec Kim et son ancienne vie.

