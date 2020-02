D’où vient une nuit horrible pour avoir une malédiction

Castlevania est une série de jeux vidéo qui a fait sa marque de différentes manières, parfois dans des domaines inattendus, comme la culture des mèmes sur Internet.

Castlevania a commencé comme une série d’action-plateforme effrayante de Konami, mais la franchise a explosé de manière massive depuis ses origines. Il existe maintenant des dizaines de jeux Castlevania qui ont été sur la majorité des plates-formes de jeux vidéo et présentent une histoire complexe qui s’étend à travers la série. Les personnages les plus emblématiques de Castlevania, comme Simon Belmont, sont même passés à d’autres jeux vidéo. La troisième saison d’une série animée Castlevania est sur le point de frapper Netflix et c’est l’une des adaptations de jeux vidéo les plus appréciées de tous les temps.

Au fil du temps, la série Castlevania de Konami a beaucoup mûri et a appris à embrasser encore plus ses éléments d’horreur. Les joueurs dévoués peuvent préférer l’approche sidecroller à la série, mais les titres 3D ont présenté des monstres et des combats absolument effrayants. Il y a maintenant un niveau de sophistication dans la série, mais les premiers jeux Castlevania étaient beaucoup plus maladroits et certainement des produits de leur temps. L’un des exemples les plus notoires est peut-être une fonctionnalité récurrente populaire de Castlevania II: Simon’s Quest.

Quelle horrible nuit pour avoir une malédiction vient d’un jeu Castlevania

Castlevania II: Simon’s Quest n’est pas l’entrée la plus respectée de la franchise de jeux vidéo, mais elle réussit au moins à être mémorable. Le jeu implique une fonctionnalité du jour au soir et chaque fois que le changement a lieu, l’écran se fige lorsque le texte apparaît, «Quelle horrible nuit pour avoir une malédiction». L’élément répétitif devient très ennuyeux très rapidement, mais c’est aussi une déclaration tellement absurde. Il n’y a jamais de bon moment pour une malédiction et l’étrangeté du message du jeu est devenue une partie populaire de la culture des mèmes.

“What A Horrible Night To Have A Curse” a acquis une notoriété en ligne, mais l’impact du message et Castlevania II s’est étendu à l’industrie de la musique. Le groupe, The Black Dahlia Murder, a un album démo de 2001 qui est intitulé après la phrase Castlevania II. De plus, il y a aussi une piste sur l’album 2007 du groupe, Nocturnal, qui a aussi le même titre. Il existe de nombreuses avancées impressionnantes que le Castlevania la série a accompli au fil des ans, mais il semble que ce moment étrange de leur première suite puisse les survivre tous.

