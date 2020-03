D’où vous connaissez les acteurs

Qui fait partie de la distribution principale de Disney + Stargirl, Et où avez-vous déjà vu les artistes? Réalisé par Julia Hart (Fast Color), le film Disney + est basé sur le roman éponyme de Jerry Spinelli 2000 sur le jeune amour dans une petite ville d’Amérique. Stargirl est sorti le 13 mars 2020.

Situé en Arizona, Stargirl se concentre sur le lien entre une adolescente introvertie nommée Leo Borlock et une nouvelle étudiante connue uniquement sous le nom de “Stargirl”. Au début, les deux passent du temps à se connaître en discutant de leurs intérêts et de leurs antécédents. Et lorsque Stargirl devient le porte-bonheur de l’équipe de football en jouant avec son ukulélé, elle se conforme par inadvertance à la culture étudiante de Mica High. Dans l’ensemble, le film Disney + explore comment Stargirl et Leo embrassent leur individualité et réagissent aux réactions inattendues de leurs pairs.

Stargirl présente un gagnant du concours de télé-réalité dans le rôle-titre. Et le jeune co-leader du film est déjà un acteur de télévision accompli. Voici un guide complet des acteurs et des personnages de Stargirl sur Disney +.

Grace VanderWaal dans le rôle de Susan “Stargirl” Caraway

La chanteuse Grace VanderWaal joue le rôle principal dans Stargirl de Disney +, une fille non conformiste qui intrigue et aliène les étudiants de Mica High.

En 2016, VanderWaal remporte la saison 11 d’America’s Got Talent à l’âge de 12 ans. L’année suivante, elle sort son premier album Just the Beginning. Stargirl marque le début du long métrage pour VanderWaal.

Graham Verchere en tant que Leo Borlock

Graham Verchere joue le rôle d’un adolescent introverti nommé Leo Borlock dans Stargirl. Lorsque Stargirl arrive à Mica High, il apprend à être plus ouvert avec ses sentiments.

Dans la culture pop, Verchere est surtout connu pour incarner Young Shaun dans The Good Doctor et George Lockwood dans Supergirl. Il a également joué Nathan Burgle dans la saison 3 de Fargo.

Le casting de soutien de Stargirl

Giancarlo Esposito comme Archie Brubaker: La confidente de Leo. Giancarlo Esposito a interprété Gus Fring dans Breaking Bad et reprend le rôle dans Better Call Saul. Il exprime actuellement Lex Luthor dans Harley Quinn et a récemment joué le rôle d’Adam Clayton Powell Jr. dans Godfather of Harlem.

Maximiliano Hernández comme M. Robineau: Le Mica High principal. Maximiliano Hernández dépeint Jasper Sitwell dans le MCU. Il est également apparu en tant que Doc Rios dans Le dernier navire et Antonio Montez dans M. Mercedes.

Karan Brar comme Kevin Singh: Le bon ami de Leo. Karan Brar incarne Ravi Ross dans la série Disney Bunk’d.

Annacheska Brown comme Tess Reed: L’ami de Leo. Annacheska Brown a représenté l’infirmière Kate à Roswell, au Nouveau-Mexique, Styx dans Daybreak et Mohawk Teen dans Briarpatch.

Collin Blackford en tant que Benny Burrito: Un élève du Mica High. Collin Blackford est apparu dans The Reunion and Rage of the Mummy.

Darby Stanchfield comme Gloria Borlock: La mère de Leo. Darby Stanchfield a interprété Helen Bishop dans Mad Men et Abby Whelan dans Scandal.

Shelby Simmons en tant que Hillari Kimble: Un élève de Mica High que Stargirl offense. Shelby Simmons dépeint Sydney à Prince of Peoria et dépeint actuellement Ava King dans Bunk’d.

Juliocesar Chavez comme Alan Ferko: Le batteur de basse dans la fanfare Mica High. Juliocesar Chavez décrit les concerts de Kidding.

Sara Arrington comme Ana Caraway: La mère de Stargirl. Sarah Arrington a interprété Margaret Sheehan dans Bosch saison 4.

Troy Brookins en tant que Ron Kovac: Le quart-arrière 100% américain de Rio Canyon. Troy Brookins dépeint Beverly High Football Player dans All American.

Alex James comme Zack James: Le quart-arrière Mica High. Disney + Stargirl marque le premier long métrage d’Alex James.

