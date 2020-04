Doute que Wonder Woman 1984 sera présentée en août

La date de sortie de Wonder Woman 1984 a changé plusieurs fois, et Connie Nielsen note qu’elle pourrait faire face à un autre retard lié au coronavirus.

Wonder Woman 1984 devrait sortir cet été, mais l’un des acteurs du film n’est pas sûr que la pandémie actuelle de coronavirus (COVID-19) le permette.

“Je ne connais pas la date limite d’août”, a déclaré Connie Nielsen à ABC News, se référant à la date de sortie du film. Nielsen incarne la reine Hippolyte au DCEU. “J’espère que oui. L’annonce d’un remède contre ce virus facilitera tout. »

“Tout le monde attend de retourner au travail”, a déclaré Nielsen. «Nous sommes tous impatients de commencer nos prochains projets. Avoir accès à un vaccin ou à au moins un remède sera une bonne chose pour nous tous. “

En plus de parler de “Sea Fever”, nous avons également parlé de Wonder Woman 1984 – et si elle pense ou non qu’il sortira en salles en août! #WonderWoman # WonderWoman1984 # WW84 @WonderWomanFilm @CNconnienielsen pic.twitter.com/QECRIxoKEI – Jason Nathanson (@ABCNewsJason) 17 avril 2020

Le film a retardé sa date de sortie au 14 août, en raison de la pandémie mondiale de coronavirus (COVID-19). Cependant, l’épidémie n’était que le dernier retard de la sortie du film: après sa sortie programmée à l’origine le 1er novembre 2019 et le 13 décembre, avant d’être à nouveau reporté cette année. .

Dans Wonder Woman 1984, la réalisatrice Patty Jenkins revient aux commandes et Gal Gadot reprend le rôle principal. C’est la suite que Warner Bros Pictures a faite à partir du premier film qui a joué dans la DC Superheroine dans Wonder Woman en 2017 et qui a battu des records, avec 822 millions de dollars au box-office mondial. Le film met également en vedette Chris Pine comme Steve Trevor, Kristen Wiig comme guépard, Pedro Pascal comme Max Lord, Robin Wright comme Antiope et Connie Nielsen comme Hippolyta.

Le film est produit par Charles Roven, Deborah Snyder, Zack Snyder, Patty Jenkins, Gal Gadot et Stephen Jones. Rebecca Steel Roven Oakley, Richard Suckle, Marianne Jenkins, Geoff Johns, Walter Hamada, Chantal Nong Vo et Wesley Coller sont des producteurs exécutifs.

Patty Jenkins réalise le film à partir d’un scénario qu’elle a écrit avec Geoff Johns & David Callaham, avec une histoire Jenkins & Johns et basé sur des personnages de DC. Le réalisateur présente à nouveau plusieurs membres de l’équipe de Wonder Woman, dont le directeur de la photographie Matthew Jensen, la décoratrice nominée aux Oscars Aline Bonetto («Amélie») et la créatrice de costumes oscarisée Lindy Hemming ( “Topsy-Turvy”). La production est réalisée par Richard Pearson, nominé pour un Oscar («United 93 [Vuelo 93]”). La musique est l’œuvre du compositeur oscarisé Hans Zimmer (“Dunkerque”, “Le Roi Lion”).

Cinemascomics.com | Films, bandes dessinées et séries