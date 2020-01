Douze hommes (et femmes) sans pitié: Bande-annonce (s) de “Le Jury”

‘Le juré’ Il s’agit d’une série de personnes qui forment un jury dans un procès pour meurtre. Douze citoyens convoqués pour juger une affaire de meurtre controversée. Ils n’ont pas de tâche facile à accomplir. Ils décideront de la culpabilité ou de l’innocence de Frida Palmers, une directrice d’école respectée, accusée de deux meurtres: celle de sa petite fille Roos, aujourd’hui, et celle de sa meilleure amie Breetje il y a dix-huit ans.

Son procès a choqué la société belge et fait la une de la presse et de la télévision. La sélection du jury comprend quatorze personnes (douze titulaires et deux suppléants) qui seront chargées d’évaluer les preuves présentées par les différentes parties concernées, dans un cas de complexité extrême au sein du système judiciaire belge, très différent de l’espagnol ou du aux américains

Le procès n’est pas seulement décisif pour le sort de Frida, la vie des jurés change également en raison de l’affaire du meurtre sensationnel. Avec le temps, le procès devient un processus non seulement pour l’accusé mais aussi pour les jurés eux-mêmes. Un processus que nous connaîtrons des témoins privilégiés.

Réalisé par Wouter Bouvijn, ‘Le juré’ C’est une production belge que SundanceTV, également responsable de la distribution dans notre pays des deux saisons de «La trêve», diffusé en exclusivité dans notre pays le 6 février à 22h30, un peu plus d’un mois après la parution de son dernier chapitre dans son pays d’origine.

‘Le juré’ (From Twaalf – The Twelve) a remporté le prix du meilleur scénario de la II édition du Festival International de Cannes, et a balayé le public dans son passage à la télévision publique flamande, obsédant tout un pays avec le développement du procès jusqu’à son dernier épisode, diffusé le 3 janvier.

Le projet implique certains des talents les plus renommés de la scène audiovisuelle belge, de ses créateurs Bert Van Dael et Sanne Nuyens, responsable de l’indita dans notre pays «Beau Séjour», qui ont écrit tous les chapitres de la série, à le protagonisme de Maaike Neuville, également le protagoniste de «De Dag» – incite de même dans notre pays – et qui mène ici une distribution par d’autres, très chorale et hétérogène.

