Netflix traité Castlevania les fans à la surprise de la Saint-Valentin avec le premier trailer de la troisième saison de l’émission. L’adaptation impressionnante du jeu vidéo du géant du streaming a commencé avec le principal antagoniste des jeux, Dracula, déclarant la guerre à l’humanité après l’exécution abusive de sa femme pour sorcellerie. Cette première saison a principalement été consacrée à unir les héros de la série – le chasseur de vampires en disgrâce Trevor Belmont, le mage aventureux Sypha et le propre fils de Dracula, Alucard – avant d’accélérer les choses dans la saison 2 alors que le trio affrontait le conseil de guerre de Dracula.

La deuxième saison a fourni aux fans la confrontation culminante avec le roi des vampires qu’ils attendaient, mais a également passé beaucoup de temps à étoffer certains des membres auxiliaires de la cour des vampires de Castlevania, notamment les maîtres de la forge humaine, Hector et Isaac. et l’ambitieuse vampire Carmilla. Cette attention à la construction du monde semble porter ses fruits cette saison à venir alors que la série dépasse la mort de Dracula pour explorer les machinations de ces nouveaux antagonistes.

La bande-annonce de Castlevania saison 3 ne retient rien et les batailles à venir avec Carmilla and co. semblent être aussi sanglants et brutaux que dans les saisons passées. Il y a plus de créatures de la nuit qui terrorisent les villages, plus de vampires qui complotent la domination mondiale, et plus de fouets enflammés pour que les fans s’enfoncent les dents. Donnez une montre à la bande-annonce de la saison 3 de Castlevania:

Cette saison, le casting principal semble beaucoup plus dispersé. Après avoir passé la majeure partie de la saison 2 enfermée dans une bibliothèque, l’équipe Belmont s’est séparée de Trevor et Sypha pour combattre les forces du mal, tandis qu’Alucard a élu domicile dans le château Dracula et le domaine Belmont. Pendant ce temps, Carmilla n’est pas en train de poursuivre la guerre vampirique et de faire bon usage de son maître de forge asservi, Hector. Enfin, Isaac, vu pour la dernière fois errant dans un désert avec une armée croissante de morts-vivants, semble avoir pris son voyage vers l’est pour une action de samouraï. Le synopsis officiel publié à côté de la bande-annonce se lit comme suit: “Belmont et Sypha s’installent dans un village aux secrets sinistres, Alucard encadre une paire d’admirateurs et Isaac se lance dans une quête pour localiser Hector.”

Tous les fans inquiets de voir la série perdre son élan après la mort de Dracula devraient être assurés maintenant que c’est loin d’être le cas. Si quoi que ce soit, Castlevania semble que cela ne fera qu’escalader les choses à partir d’ici, car Carmilla semble être un méchant beaucoup plus sadique et motivé que la version de Dracula de la série. Il y a aussi le mystère des plans d’Isaac, car son dégoût pour ses compagnons humains n’a pas diminué, étant donné sa proclamation dans la bande-annonce: “La race humaine est toxique et corrompue et devrait être effacée du monde.” On peut deviner ce que ses machinations ont en réserve pour Trevor, Sypha et le reste de l’humanité.

Bien sûr, il reste la question de savoir si nous avons vraiment vu le dernier de Dracula ou non. L’émission le dépeignit comme un incompris si un scientifique misanthrope et un mari aimant qui ne devint que le monstre le craignait le plus d’être endeuillé. À la fin de la saison 2, il avait même réalisé ses erreurs et s’était soumis à sa mort. Bien que cela semble être une fin résolue à son arc de personnage, les jeux n’ont pas manqué de moyens pour ramener Dracula et son statut d’antagoniste principal n’a presque jamais vacillé. Comme le slogan de la bande-annonce le prévient, “Evil Never Stays Buried”, cela ne devrait donc pas être une surprise si le spectacle n’est pas terminé avec Dracula pour l’instant. Les réponses à ces questions et une action de vampire plus sanglante seront révélées lors de la saison 3 de Castlevania frappe Netflix le 5 mars pour sa plus longue saison à ce jour.

