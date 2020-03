Dragon Ball: Box 2 Review sur Blu-Ray

Nous analysons en Cinemascomics Blu-Ray avec Box 2 de Dragon Ball, avec plus d’aventures Goku en haute définition et non censurées

Chez Cinemascomics, nous avons analysé l’édition nationale du Blu-Ray qui rassemble les épisodes 29 à 50 de Dragon Ball, dans un pack idéal pour les collectionneurs, qui comprend les aventures de Goku quand il était enfant, dans la plus haute résolution d’image et sans censure.

Dragon Ball Box 2 est maintenant disponible sur Blu-Ray, dans lequel de nouveaux packs seront ajoutés dans les prochains mois qui comprendront le reste des épisodes de cet anime basé sur l’histoire créée par Akira Toriyama, dont le manga a été édité en Espagne. comme la série blanche (série jaune dans sa réédition ultérieure).

La série est une production japonaise et est disponible avec les dialogues en version japonaise originale et doublée en espagnol (Audio 2.0 DTS HD), en plus d’inclure des sous-titres. À son tour, il a également des pistes audio en basque, galicien, valencien et catalan (Audio 2.0 DTS HD), bien que les sous-titres ne soient disponibles qu’en espagnol.

De cette façon, nous allons analyser le pack Blu-Ray qui regroupe les chapitres 29 à 50, qui a été lancé par Selecta Vision dans notre pays. Nous espérons que vous apprécierez les chapitres autant que nous, basés sur l’aventure épique créée par Akira Toriyama. Ainsi, nous nous sommes mis au travail pour découvrir tout ce que cette édition domestique cache, qui pour la première fois est commercialisé en haute définition.

Le pack Blu-Ray comprend la saga Goku contre l’armée du ruban rouge (Ruban rouge), en particulier l’arc de la Muscle Tower, la forteresse ennemie où Goku doit vaincre les meilleurs guerriers de l’armée maléfique.

La série d’aventures d’animation japonaise, produite par Toei Animation en 1986, convient à tous les publics, étant l’une des franchises les plus vues et les plus anciennes au Japon et également dans le reste de la planète, avec la distribution de milliers de produits de merchandising , des jeux vidéo, des séries et des films qui prolongent l’intrigue originale du mangaka, tels que la récente série Dragon Ball Super et son film suivant, Dragon Ball Super Broly, que nous avons également analysé sur le Web, et distribue à son tour Selecta Vision.

Ainsi, nous avons analysé les extras de cette édition unique pour les amateurs de manganime qui a ouvert les portes à des centaines de films et séries japonaises, d’une durée totale d’environ 550 minutes et d’un format d’écran 4/3, dans une édition complète et non censuré.

1 carte cellule spéciale:

De la couverture du blu-ray, de Goku dans la Muscle Tower, la forteresse imprenable de l’armée du ruban rouge.

10 Carte visuelle classique SV:

Des moments forts de ces épisodes, tels que des images de Goku et Chichi, de Goku mangeant, de Goku se battant, de Goku utilisant son bâton magique, de Goku face au Metal Sergeant (Akira Toriyama’s Homage to the Terminator of Schwarzenegger), de Goku sautant au combat, de la technique finale de multiplication ninja, du numéro 8, de la naissance d’un androïde et de Goku et ses amis.

Enfin, nous espérons que vous apprécierez l’achat de Dragon Ball Box 2, désormais disponible sur Blu-Ray, avec les chapitres 29 et 50 de la série; à emporter avec vous dans un pack parfait pour vous souvenir des origines de Goku et de la société, et regardez leurs chapitres autant de fois que vous le souhaitez en haute définition et sans censure, à la fois en version originale avec sous-titres et doublés en espagnol, basque, galicien, valencien et catalan .

Dragon Ball Box 2 Blu-Ray

Produit: Dragon Ball Box 2 Blu-Ray

Description: Goku se lance à nouveau dans l’aventure à la recherche du dragon ball quatre étoiles que son grand-père lui a laissé. Mais la recherche est compliquée quand il découvre que la cruelle armée du ruban rouge a également les sphères magiques en vue et ne s’arrête à rien ni à personne pour les obtenir. Face à une armée entière qui utilise tous les moyens à sa disposition pour rassembler les boules de dragon dans un but sombre, Goku devra être plus fort, plus rapide et plus intelligent que jamais s’il veut avoir une chance de survie. La confrontation le conduit à la Muscle Tower, une forteresse imprenable du Ruban Rouge où il devra vaincre, étage après étage, des ninjas mortels, de puissants robots et d’horribles monstres.

