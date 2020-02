Dragon Ball: Pourquoi le meilleur moment de Vegeta est sa scène de mort Frieza Saga

Vegeta a eu plus que sa juste part de moments marquants dans le Dragon Ball anime, mais rien ne dépasse sa scène de mort de la saga Frieza. Pendant plusieurs épisodes, Piccolo, Gohan et Krillin ont dû mettre de côté leurs différences avec Vegeta pour faire équipe contre Frieza, qui s’est avéré être un adversaire presque imparable. Avant l’arrivée tant attendue de Goku, Vegeta a été tragiquement tué par Frieza, qui avait atteint sa forme finale.

Après être apparu dans la saga Saiyan en tant que méchant principal, Vegeta a traversé un long processus où il est devenu un personnage plus héroïque. Dans la saga Frieza, Vegeta était un allié réticent qui était motivé par l’auto-préservation et ses plans pour que les Dragon Balls unissent leurs forces avec les Z-Warriors pour vaincre leur ennemi commun, Frieza. Après la mort de Vegeta, il a été relancé par les héros et est devenu un membre central du groupe. Au fil des ans, Vegeta a maintenu sa rivalité avec Goku tout en étant le deuxième héros le plus fort de la série. Alors que Goku gagne du pouvoir et passe de transformation en transformation, le désir de Vegeta de surpasser son rival le maintient juste à côté de Goku.

Le personnage bien-aimé a été impliqué dans de nombreuses batailles à travers Dragon Ball Z, Dragon Ball Super et les films, permettant des moments vraiment remarquables qui mettent en valeur la puissance, la détermination et l’évolution de Vegeta en tant que héros, mais quelle est sans doute sa meilleure scène, la sienne la mort aux mains de Frieza, n’a rien à voir avec son talent de combattant. Dragon Ball Z a toujours été un spectacle qui tourne autour de batailles multi-épisodes et d’actions constantes, et cela fait partie de ce qui rend la mort de Vegeta si mémorable, car elle était si différente. C’était une scène émotionnellement puissante qui a permis aux téléspectateurs de comprendre Vegeta et ce qui l’a fait vibrer pour la première fois.

Alors que Vegeta est allongé sur le sol en train de mourir à côté de Goku, Vegeta fait une déclaration inhabituelle en se référant à Goku comme un véritable “Super Saiyan” qui peut se lever et battre Frieza. Vegeta continue d’expliquer pourquoi il est si important que Goku oublie ses principes et tue Frieza. Vegeta raconte à Goku une histoire sincère sur la façon dont les Saiyans – y compris le père de Goku, Bardock – ont été effacés par Frieza il y a des années. Ici, Vegeta exprime la douleur qu’il a ressentie lorsque tout son peuple et sa planète ont été anéantis par Frieza. Vegeta devient personnel lorsqu’il parle de l’extinction de la race Saiyan et de ses effets sur lui. Vegeta accuse Frieza de la personne qu’il a fini par devenir.

L’attitude habituelle à distance, fière et de sang-froid de Vegeta est ce qui rend ses derniers mots si surprenants et importants, car il s’agit de Vegeta montrant un côté de lui-même que personne ne savait jamais exister. Cette scène est ce qui a permis aux fans de voir la profondeur de son personnage. D’une certaine manière, en un seul épisode, Dragon Ball Z a pris un méchant apparemment sans cœur qui pouvait tuer n’importe qui sans y penser à quelqu’un que les téléspectateurs pouvaient vraiment sympathiser. On ne sait pas si Vegeta aurait encore atteint le niveau de popularité qu’il a aujourd’hui sans ce moment singulier et déterminant.

