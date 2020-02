Dragon Ball Super a complètement rétabli Gotenks | .

Dragon Ball Super a complètement oublié Gotenks, la forme fusionnée de Goten et Trunks. Vers la fin de l’histoire originale de Dragon Ball, Akira Toriyama a présenté le deuxième fils de Goku, Goten, né pendant que le protagoniste était consigné dans l’au-delà. À la même époque, Vegeta et Bulma ont leur propre fils, Trunks, dont une future version avait déjà figuré dans la saga Android. Les jeunes Goten et Trunks forment un duo principalement comique au début, mais il est scandaleusement révélé que les deux enfants ont déjà secrètement déverrouillé leurs transformations Super Saiyan.

Lorsque Majin Buu, le méchant final de Dragon Ball Z apparaît pour la première fois, Goku et les guerriers Z décident rapidement que Goten et Trunks sont le meilleur espoir de la Terre contre cet ennemi rose puissant et Goku communique une technique secrète connue sous le nom de fusion pour améliorer les pouvoirs des garçons . Sous la tutelle de Piccolo, Goten et Trunks deviennent Gotenks, le deuxième Super Saiyan 3 de la série et un combattant d’une puissance terrifiante. Bien qu’il ait finalement été laissé à Goku de vaincre Buu pour de bon, Gotenks a fait une solide démonstration et aurait pu vaincre le méchant s’il avait possédé un peu plus de maturité et de tactique.

Les fans s’attendaient peut-être à ce qu’un Gotenks plus expérimenté occupe une place de choix dans la suite de la série Dragon Ball Super, mais cela n’a pas été le cas, Goten et Trunks étant chanceux d’être inclus, et encore moins impliqués dans un combat. Individuellement, Goten et Trunks sont des combattants incroyablement puissants, dépassant peut-être même Gohan après qu’il est devenu si rouillé qu’il pouvait à peine se transformer, mais leur forme fusionnée ne serait derrière que Goku et Vegeta au pouvoir. Malgré cela, Gotenks est métaphoriquement enterré par Beerus dans le premier arc de Dragon Ball Super et a ensuite un bref combat sans conséquence réelle dans l’histoire de Ressurection F avant de s’enfuir et de se cacher de Frieza. Mis à part une apparition ultérieure dans des épisodes de remplissage, Goten et Trunks ne font pas grand-chose d’autre dans la série.

Malgré la force des deux jeunes, et en particulier leur forme combinée en tant que Gotenks, le duo est jugé trop jeune pour participer au Tournoi du pouvoir ou à l’un des autres affrontements inter-univers, et les garçons finissent par être envoyés pour protéger l’île d’Android 17 chaque fois qu’il y a un gros combat en préparation, en les gardant complètement à l’écart. Cela est particulièrement étrange car Krillin et Tien sont choisis pour représenter l’Univers 7 dans le Tournament of Power, bien qu’ils soient bien plus faibles que Goten et Trunks. De plus, Kale et Caulifla ont démontré à quel point la fusion est utile dans la configuration du tournoi. Plus déroutant, la lutte contre Moro voit même Yamcha et Chiaotzu entraînés pour lutter contre les méchants du méchant, tandis que Goten et Trunks sont à nouveau relégués à la protection de l’île d’Android 17. C’est comme choisir Hawkeye dans un combat lorsque Thor suppliait d’être tagué.

Il est assez clair que Dragon Ball Super cherche délibérément des moyens de garder Goten et Trunks hors de l’image autant que possible, que ce soit en les jugeant trop jeunes ou en les affectant à des missions hors écran. Ceci est une retcon complète dans le sens où Goku et le gang se contentaient d’avoir les garçons à combattre Buu dans Dragon Ball Z, donc il n’y a aucune raison pour qu’ils commencent à jouer les adultes concernés maintenant. Gotenks n’est pas le seul retcon dans la suite, bien sûr, avec les règles de fusion de Potara, la puissance de Gohan et la croissance des cheveux Saiyan en train d’être réécrites.

Quant à savoir pourquoi Gotenks n’a été qu’une figure périphérique de Dragon Ball Super, il est possible que le manque de sérieux du combattant fusionné ait forcé les adultes à penser qu’ils ne pourraient pas compter sur le duo dans les batailles futures. En termes réels, cependant, tous les fans n’ont pas apprécié les techniques de combat maladroites de Gotenks et l’humour maladroit dans Dragon Ball Z, et son manque de possibilités dans Dragon Ball Super est peut-être le résultat direct de ne pas être particulièrement populaire par rapport aux personnages classiques.

