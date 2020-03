Dragon Ball Super: Analyse de Box 8 sur Blu-Ray

Nous avons analysé à Cinemascomics Blu-Ray avec Box 8 de Dragon Ball Super, avec le début de la saga Tournament of Power.

Chez Cinemascomics, nous avons analysé l’édition nationale du Blu-Ray qui rassemble les 14 premiers épisodes de la saga Tournament of Power de Dragon ball super, dans un pack idéal pour les collectionneurs, qui comprend les aventures de Goku et de ses amis pour maintenir l’existence de tout leur univers, en très haute résolution d’image.

La boîte 8 de Dragon Ball Super est maintenant disponible sur DVD et Blu-Ray, où cette édition collector se compose de deux disques en trois volets, dans lesquels de nouveaux packs seront ajoutés dans les prochains mois qui comprendront le reste des épisodes de la saga Tournament of Power, qui clôt (pour le moment) les aventures de Goku au format série d’animation, bien que le film suivant Dragon Ball Super: Broly L’histoire racontée dans l’anime a augmenté. Bien sûr, il reste à voir quand la série télévisée continuera d’adapter le manga dessiné par Toyotarô, basé sur l’histoire créée par Akira Toriyama.

La série est une production japonaise et est disponible avec les dialogues en version japonaise originale et doublée en espagnol (Audio 2.0 DTS HD), en plus d’inclure des sous-titres. Cependant, il n’a pas de pistes sonores en basque, galicien, valencien et catalan, comme dans d’autres packs de la série.

De cette façon, nous allons analyser le pack Blu-Ray qui rassemble les chapitres 91-104, qui a été lancé par Selecta Vision dans notre pays. Nous espérons que vous apprécierez les chapitres autant que nous, basés sur l’aventure épique créée par Akira Toriyama et dessinée par Toyotarô. De cette façon, nous nous sommes mis au travail pour découvrir tout ce que cette édition nationale cache, qui est pour la première fois commercialisé en haute définition et non censuré.

La série d’aventures d’animation japonaise, produite par Toei Animation en 1986, n’est pas recommandée pour les enfants de moins de 12 ans (dans la version non censurée), et ce pack élargit l’histoire de l’une des franchises les plus vues et les plus anciennes au Japon et aussi dans le reste de la planète, avec la distribution de milliers de produits de merchandising, de jeux vidéo, de séries et de films qui prolongent l’intrigue originale du mangaka, comme le récent jeu vidéo Dragon Ball: Kakarot et le film suivant susmentionné, Dragon Ball Super Broly, qui a également Nous l’avons analysé sur le web, et il est également distribué par Selecta Vision.

Nous avons donc analysé les extras de cette édition unique pour les amateurs de manganime qui a ouvert les portes à des centaines de films et séries japonaises, d’une durée totale d’environ 350 minutes et d’une définition 1080p et 16: 9, dans une édition complète et non censurée, qui comprend le Tournoi de Power Saga à la fois dans sa version diffusée à la télévision et dans sa version non censurée.

Ouverture sans texte (2 minutes).

Fin sans texte (1 minute).

Ouverture en espagnol (2 minutes).

Fin en espagnol (1 minute).

Livre:

Composé de 23 pages, dans lesquelles nous voyons un résumé de l’histoire jusqu’à ce moment, les personnages des univers 1, 5, 8 et 12 (l’Ange, le Dieu de la destruction et le Suprême Kai de chacun d’eux).

Nous voyons également les guerriers, le Dieu de la destruction, le Suprême Kai et l’Ange des univers 9 et 10; en plus d’une explication des règles du tournoi et d’autres informations d’intérêt. Nous avons également trouvé un guide des épisodes 91 à 104. Enfin, nous pouvons profiter d’une galerie d’art des guerriers choisis par Goku.

Enfin, nous espérons que vous apprécierez l’achat de Dragon Ball Super Box 8, désormais disponible sur DVD et Blu-Ray, avec les 14 premiers chapitres de la saga Tournament of Power; pour le ramener à la maison et regarder les chapitres autant de fois que vous le souhaitez en haute définition et non censurée, à la fois en version originale avec sous-titres et doublée en espagnol.

Dragon Ball Super: Analyse de Box 8 sur Blu-Ray

Produit: Dragon ball super

Disponibilité: InStock

La boîte 8 de Dragon Ball Super est maintenant disponible sur DVD et Blu-Ray, où cette édition collector se compose de deux disques en trois volets, dans lesquels de nouveaux packs seront ajoutés dans les prochains mois qui comprendront le reste des épisodes de la saga Tournament of Power, qui clôt (pour le moment) les aventures de Goku au format série d’animation, bien que le film suivant Dragon Ball Super: Broly ait augmenté l’histoire racontée dans l’anime. Bien sûr, il reste à voir quand la série télévisée continuera d’adapter le manga dessiné par Toyotarô, basé sur l’histoire créée par Akira Toriyama.

Edu16k

4,0 4,00 5

Score moyen

Note des utilisateurs / 5 (Soyez le premier! Votes)

Partager

Publication précédente

Star Wars révèle pourquoi Kylo Ren est le chef des Chevaliers de Ren

Article suivant

Red Hood, The Outlaw: Prince of Gotham. Jason rentre à la maison

Edu16k

“Eduardo Quintana: un avocat qui a découvert trop tard qu’il avait fait une mauvaise carrière, se consacre à dévorer toutes sortes de cinéma, du culte au moche qui se retourne (comme le récent” Sharknado “). Il ne conçoit pas un jour sans avoir vu au moins un film ou un épisode d’une série télévisée, à côté d’un narguilé. Il aime les jeux vidéo et les bandes dessinées, et tout livre qui lui tombera dans les mains sera désespérément lu. Fan de superproductions, “Game of Thrones”, “Friends”, “The Big Bang Theory”, “The Simpsons”, etc.