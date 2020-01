Dragon Ball Super échoué Yamcha | .

Dragon Ball Super a échoué Yamcha, l’un des plus anciens alliés de Goku et un personnage bien-aimé de la franchise Dragon Ball. De tous les personnages principaux, aucun n’a été ignoré ou moqué plus que Yamcha. Le traitement que Dragon Ball Super lui réservait – ou son absence – était inacceptable pour les fans du personnage.

Yamcha existe depuis le Dragon Ball original. Comme Krillin, Yamcha est l’un des premiers personnages que Goku rencontre dans son voyage. Yamcha est resté important pendant la majeure partie de Dragon Ball et est revenu dans Dragon Ball Z en tant que personnage périphérique. Il est mort célèbre après avoir été explosé par un Saibaman dans la saga Saiyan, un moment dont on a plaisanté en ligne avec divers mèmes. Yamcha était également là pendant les frises Frieza, Cell et Buu. Bien que n’étant pas nécessairement intégré à aucune des histoires, Yamcha avait toujours au moins un petit rôle à jouer (même si certains n’étaient que dans des épisodes de remplissage). On se souvient de Yamcha pour avoir vaincu Recoome sur la planète du roi Kai, étant le premier à combattre Android 20, en utilisant les Dragon Balls pour souhaiter à tous ceux que Cell a tués, et plus encore.

Dragon Ball Super gère Yamcha un peu différemment. Il n’est pas surprenant qu’il n’entre pas en ligne de compte dans l’intrigue des nouvelles sagas, étant donné qu’il est nettement plus faible que Goku, Vegeta et Gohan. Mais, il est au même niveau que des combattants comme Krillin et Tien, qui ont tous deux beaucoup de chances de briller. Les deux sont à portée de main lorsque Frieza revient dans la Golden Frieza Saga, mais Yamcha est introuvable. Dragon Ball Super a une excuse pour cela, cependant. Selon Tien, il a choisi de ne pas inviter Yamcha à combattre Frieza parce qu’il pensait que la situation était “trop ​​dangereuse” pour lui. Le problème ici est que la raison pour laquelle Dragon Ball Super a exclu Yamcha d’une histoire clé est en fait un peu légère pour son personnage.

Ça ne fait qu’empirer d’ici. Lorsque la saga Universal Survival est arrivée, il a été révélé que Goku allait choisir dix combattants pour participer à un tournoi qui engloberait huit univers. Avec autant de personnages impliqués, Yamcha peut avoir semblé être un excellent candidat pour une place sur la liste. Après tout, Maître Roshi, Tien et Krillin ont tous reçu des invitations, malgré des niveaux de puissance similaires à ceux de Yamcha. C’était l’occasion idéale pour l’émission de faire appel à un personnage préféré des fans qui avait été rarement utilisé récemment. Les fans n’étaient pas les seuls à s’attendre à ce que Yamcha se lance dans l’action, car Yamcha est également montré anticipant avec impatience son invitation de Goku. Malheureusement, Yamcha en attente d’une invitation qui ne vient jamais explique son seul arc multi-épisodes dans Dragon Ball Super.

Yamcha est finalement négligé, mais pourquoi? Un magazine japonais a confirmé que Yamcha n’était pas dans l’équipe pour une raison simple: Goku a oublié de lui demander (via ComicBook). Le fait que Dragon Ball Super ait créé une anticipation pour l’inclusion de Yamcha dans le tournoi, puis l’a écarté de l’histoire rend la manipulation du héros par Dragon Ball Super encore plus décevante. Certes, Dragon Ball Super donne au personnage la vedette dans un épisode, ce qui souligne à quel point Yamcha est sous-estimé dans Dragon Ball – mais pour une série qui comprend 131 épisodes, ce n’est pas suffisant. D’autres personnages de soutien, tels que Roshi, Tien, Krillin, Goten et Kid Trunks ont beaucoup plus à faire.

On ne sait pas pourquoi la série n’a pas tenté de donner au loup son dû, mais il est possible que le prochain anime de Dragon Ball corrige les erreurs de Super et fasse un effort pour racheter le personnage, ou à tout le moins, permettre à Yamcha une chance de prouver sa valeur à ses collègues héros.

