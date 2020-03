Dragon Ball Super & # 039; s Caulifla, la première femme Super Saiyan expliquée

Dragon Ball SuperL’histoire de Tournament of Power a présenté Caulifla, la toute première héroïne de l’anime à avoir atteint la transformation Super Saiyan. Caulifla est en fait la première des deux Super Saiyans, l’autre étant sa meilleure amie Kale, un personnage qui atteint la forme peu de temps après Caulifla.

Au cours de 131 épisodes, Dragon Ball Super a ajouté plusieurs nouveaux héros et méchants au canon de Dragon Ball, dont la majeure partie a été introduite dans la saga Universal Survival. L’événement principal de la saga, le Tournoi du pouvoir, a donné à Goku et à son équipe de l’Univers 7 un nombre énorme de 70 combattants à combattre. Les nouveaux personnages comprenaient des guerriers comme Jiren, Dyspo, Ribrianne, une paire de Namekians de l’univers 6, et plus encore. L’un de ces nombreux nouveaux ajouts était Caulifla, un personnage dont l’adversaire principal du tournoi était le principal champion de l’univers 7, Goku.

Qui est Caulifla? Caulifla, qui est apparu pour la première fois dans l’épisode 88 de Dragon Ball Super, est un personnage d’un univers complètement différent de celui de Goku. Caulifla est originaire de l’Univers 6, la maison de Hit, Cabba et Frost. À l’origine dépeint comme un “punk” Saiyan qui fait tout ce qui lui plaît, Caulifla a été recherché par un camarade Saiyan nommé Cabba, qui voulait la recruter pour participer à un tournoi entre les combattants les plus forts de l’univers. Après avoir rencontré Caulifla, Cabba – qui a appris à devenir un Super Saiyan en se battant avec Vegeta – lui a appris à devenir un Super Saiyan sans déclencher sa colère. Après avoir appris à canaliser son énergie dans son dos, Caulifla a pu utiliser cette méthode pour devenir la première femme Super Saiyan de la franchise Dragon Ball.

Caulifla a été sélectionné pour être l’un des dix guerriers de l’Univers 6 pour le Tournoi du Pouvoir. Pour la plupart des combats, Caulifla a été jumelée avec Kale, avec qui elle a partagé une relation fraternelle. L’objectif principal de Caulifla pendant le tournoi était de vaincre Goku parce que, comme la plupart des guerriers Saiyan, l’objectif de Caulifla est de s’améliorer et d’affronter les adversaires les plus forts du monde. Saiyan, confiante et ambitieuse, n’a pas pu battre Goku, mais elle a réussi à au moins l’impressionner par sa puissance. En tant que duo, Caulifla et Kale ont survécu à la plupart des combats, et tous deux ont été impliqués dans une bataille intense avec un Goku affaibli dans la seconde moitié du tournoi.

Le tournoi a atteint un point où Caulifla et Kale ont dû combiner leur puissance et fusionner pour devenir “Kefla”, ce qui en fait la deuxième paire de Saiyans à utiliser la fusion de Potara. En tant que Kefla, les deux Saiyans étaient si puissants que Goku a dû utiliser sa forme Ultra Instinct incomplète pour les éliminer du tournoi. Dans la version manga, cependant, Kefla a été abattu par Gohan à la place.

Bien que l’Univers 6 ait finalement perdu, elle était l’un des membres les plus précieux de l’équipe. Il convient également de noter que les batailles de Caulifla avec Goku dans le Tournoi du pouvoir l’ont fait augmenter rapidement en puissance jusqu’à ce qu’elle soit en mesure d’atteindre un autre niveau: Super Saiyan 2. Super Saiyan 2 est aussi loin que Caulifla est jamais entré Dragon Ball Super, mais les gains qu’elle a pu réaliser en si peu de temps en disent long sur son potentiel dans l’avenir de la franchise.

