Dragon Ball Z Kakarot est étonnamment parfait pour Shaggy de Scooby-Doo

Un modder du jeu a ajouté Shaggy de Scooby-Doo à Dragon Ball Z: Kakarot. Le nouvel épisode de la franchise Dragon Ball a attiré l’attention des moddeurs du jeu, qui se sont amusés à ajouter des personnages jouables grotesques.

Un autre modder, Mastaklo, a remplacé Goku par une version statique de l’oie sans titre, créant une version hystérique du jeu. D’autres mods ont introduit le support Ultrawide et une traduction latino-américaine des textes du jeu. Sorti le 17 janvier 2020, Kakarot a des critiques très positives dans l’ensemble. C’était le jeu le plus vendu au Royaume-Uni au cours de la troisième semaine de janvier, et en conséquence, beaucoup de moddeurs lui ont donné un aperçu.

À la date de sortie officielle de Kakarot, le modder populaire Beatz a publié un court clip vidéo sur Twitter à partir de sa propre version du jeu populaire. Le personnage jouable, au lieu de Goku, est Shaggy de Scooby Doo. C’est amusant de voir le lâche et maladroit membre de Mystery Inc. se battre comme un vrai guerrier. En fait, la vidéo montre que Beatz a créé des animations personnalisées pour Shaggy, lui faisant effectuer des sauts et des mouvements de Ki Blast.

Étonnamment, de nombreux joueurs voudraient vraiment voir le Shaggy mauviette et bouffon comme un personnage jouable dans les jeux de combat. Après la diffusion d’un mème “Ultra Instinct Shaggy”, qui montre le personnage effectuant la transformation ultra instinct de Goku, les fans ont créé une pétition pour inclure le meilleur ami de Scooby Doo dans Mortal Kombat 11. La pétition a recueilli plus de 370 000 signatures, mais Shaggy n’a finalement pas été ajouté au jeu. Cependant, il est le protagoniste d’un mod de jeu hilarant pour Jump Force, créé par Beatz en collaboration avec l’artiste Vaanrose. Ce mod remplace Vegeta par l’adolescent blond de Scooby Doo. Shaggy est un personnage à part entière mais, contrairement aux combattants Jump Force originaux, il n’a pas d’animations faciales.

La raison la plus probable pour laquelle les développeurs de jeux refusent d’inclure Shaggy en tant que personnage officiel dans les jeux de combat est sa personnalité, qui est très différente des normes de masculinité du genre. Pourtant, les fans aiment clairement jouer en tant qu’ami de Scooby dans les jeux de combat les plus populaires, malgré les limites inévitables des mods non officiels. L’inclusion de Shaggy, bien qu’amusante, offre également aux joueurs un type de corps intéressant et différent à habiter tout en jouant à travers un jeu rempli à ras bord d’hommes musclés.

Dragon Ball Z: Kakarot est désormais disponible pour PC, Xbox One et PS4.

