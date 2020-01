Dragon Ball Z: Kakarot obtient le patch du premier jour | .

Le RPG d’action qui vient de sortir Dragon Ball Z: Kakarot a reçu un patch du premier jour pour aplanir certains plis de dernière minute. Au fil des ans, il y a eu des dizaines de jeux Dragon Ball différents, des arcades aux consoles en passant par les mobiles et presque toutes les plateformes imaginables entre les deux. Kakarot est peut-être l’effort le plus ambitieux de Bandai Namco à ce jour, alors que le développeur s’est mis à raconter tout l’arc du personnage de Dragon Ball Z de Goku.

Il n’est pas inhabituel qu’un jeu reçoive un correctif d’un jour, surtout compte tenu de la fréquence à laquelle ils sont devenus dans cette génération de consoles. Bien que de nombreux jeux utilisent la mise à jour pour régler les problèmes techniques de dernière minute, certains ont pris une extrême liberté avec la quantité de données incluses – comme Fallout 76, qui avait une mise à jour un jour plus grande que le jeu de base. Un autre jeu avec une mise à jour gargantuesque du premier jour était Anthem, qui nécessitait une multitude de correctifs, petits et grands, pour que le jeu fonctionne.

Dragon Ball Z: Kakarot est ici avec une mise à jour cérémonieuse du premier jour, détaillée par Bandai Namco. Les mises à jour des versions 1.01 et 1.02 offrent des temps de chargement améliorés, des options de voyage rapides supplémentaires et du contenu bonus. De plus, le droit d’entrée des “Time Attacks” (avancé) a été ajusté de 3 000 Zeni à 1 500 Zeni.

Les longs temps de chargement sont quelque chose qui a tourmenté les jeux de console en raison de leur utilisation des disques durs traditionnels. Cependant, ce problème pourrait bientôt être corrigé car Microsoft a déjà confirmé que la Xbox Series X utilisera un disque SSD. Bien sûr, comme cela a pu être le cas avec Dragon Ball Z: Kakarot, les longs temps de chargement pourraient être la faute du développeur, bien qu’il semble que Bandai Namco ait résolu ce problème dans le patch du premier jour.

Dans l’ensemble, la mise à jour du premier jour de Dragon Ball Z: Kakarot n’est pas très grande par rapport à celles des autres jeux AAA sur le marché. Il est encourageant de constater que la mise à jour n’est pas une tentative brouillée de réparer un jeu qui n’était pas prêt pour la sortie, ce qui était évidemment le cas avec Anthem. Les critiques de Dragon Ball Z: Kakarot ont commencé à sortir au cours des dernières 24 heures, de nombreux critiques étant d’avis que les points positifs du jeu l’emportent sur ses points négatifs. Pour les fans de Dragon Ball Z, il y a apparemment beaucoup à aimer. Kakarot offre aux joueurs un niveau d’immersion sans précédent dans le monde de Dragon Ball grâce à l’utilisation d’un monde semi-ouvert. La plupart des jeux Dragon Ball d’autrefois mettaient l’accent sur les batailles et les tournois plutôt que sur l’histoire et l’immersion, donc c’est génial de voir Bandai Namco changer les choses avec le développement de Dragon Ball Z: Kakarot, même si ce n’est pas un bond en avant pour les jeux.

Dragon Ball Z: Kakarot est maintenant disponible sur PlayStation 4, Xbox One et Microsoft Windows.

