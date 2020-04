Dragon Ball Z: Pourquoi les troncs pour enfants sont-ils allés Super Saiyan avant les futurs troncs

Pourquoi Dragon Ball Zles Trunks actuels atteignent Super Saiyan avant son futur moi? Après la destruction de Namek, un adolescent Trunks est arrivé de 20 ans dans le futur pour avertir Goku de la menace apocalyptique d’Android qui émergerait dans 3 ans. Après s’être déjà révélé comme un Super Saiyan (le premier de nombreux à venir après Goku) lors d’un combat unilatéral contre Frieza, Trunks a défié Goku à un match de combat, seulement pour découvrir que le doigt peut être aussi puissant que l’épée . Trunks a expliqué qu’il était le seul survivant des futurs combattants Z, dont la plupart ont péri aux mains du duo mortel Android de l’armée du ruban rouge. Au grand amusement de Goku, l’inconnu mystérieux a également annoncé qu’il était la progéniture de Vegeta et Bulma, qui devait naître dans 2 ans.

Bien que certaines des prédictions de Future Trunks aient changé de façon inattendue, sa conception n’est pas affectée, et un bébé Trunks est vu pour la première fois au début de la saga Android. Cependant, à mesure que l’enfant aux cheveux violets grandit, il devient clair que la personnalité et les capacités des Trunks modernes sont très différentes de celles des Future Trunks. Par exemple, Trunks d’aujourd’hui reflète l’arrogance et la fierté de son père, tandis que son avenir est plus prudent et humble. Malgré cela, la différence la plus significative entre les deux versions réside dans le fait qu’elles obtiennent toutes deux leur statut de Super Saiyan. Dans le spécial Dragon Ball Z “L’histoire des troncs”, l’adolescent n’a acquis son power-up aux cheveux blonds qu’après la mort de son mentor et meilleur ami, Gohan, tué par Androids 17 et 18. Cependant, le plus jeune présent- La chronologie Trunks se transforme en passant tout en s’entraînant avec Vegeta à seulement 8 ans, notant que Goten et lui avaient déjà obtenu ce pouvoir il y a quelque temps. Même Vegeta a remarqué comment les jeunes Super Saiyans devenaient de nos jours.

Cela pose une incohérence notable dans la chronologie déjà à l’envers de Trunks. Le problème n’est pas la facilité avec laquelle Trunks et Goten ont suivi les traces de leurs pères en devenant des Super Saiyans, mais la difficulté avec laquelle Future Trunks a dû s’entraîner pour la transformation par rapport à Kid Trunks. Semblable à la première transformation de Goku après la perte de Krillin, il a fallu la mort de Gohan pour déclencher Future Trunks et lui permettre de franchir la barrière Saiyan, tandis que son jeune individu a réussi à réaliser la transformation sans la même formation rigoureuse ou l’environnement haute pression d’Android apocalypse.

Quelques idées ont été proposées pour expliquer la mise sous tension précoce de Kid Trunks dans Dragon Ball Z. Une théorie postule que depuis que Vegeta était un Super Saiyan lorsque Trunks a été conçu, il a essentiellement transmis le pouvoir à son fils (ce théorie a également été appliquée à Goku et Goten). D’un autre côté, Future Vegeta n’aurait peut-être pas atteint Super Saiyan sans l’entraînement intense qu’il a entrepris avant l’arrivée des Androïdes. L’explication la plus courante suggère que, parce que Future Trunks n’avait pas de père avec lequel s’entraîner ou Goten pour grandir avec et concurrencer, cela avait interrompu son développement, malgré les meilleurs efforts de Gohan à l’avenir. Enfin, le trou de l’intrigue pourrait simplement être une autre conséquence involontaire de jouer avec la chronologie en premier lieu.

Alors que l’explication du canon reste à débattre, la raison réelle pour laquelle Kid Trunks atteint Super Saiyan avant que Future Trunks ne soit plus claire. Dans le manga original d’Akira Toriyama, Future Trunks était déjà un Super Saiyan avant la mort de Gohan, avec l’heure exacte à laquelle il a atteint la forme non indiquée. Pour tous les lecteurs, Future Trunks est devenu Super Saiyan à l’âge de 8 ans, tout comme son moi alternatif. Lorsque l’histoire de “History of Trunks” a été adaptée pour la télévision, l’anime a modifié l’ascension de Trunks pour coïncider avec la mort de Gohan, très probablement pour un effet dramatique. Ce changement a certainement rendu l’épisode plus poignant, mais a fini par se retourner contre lui lorsque le jeune Trunks s’est révélé être déjà un Super Saiyan. Tels sont les dangers de changer Dragon Ball Z matériel source.

