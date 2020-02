Dragonball Z Kakarot: Guide complet de pêche

Le récent Dragon Ball Z Kakarot offre aux joueurs une réimagination en monde ouvert de l’histoire de la série classique. Offrir aux fans de la série l’occasion de revivre la série classique avec un nouveau style visuel et un moteur de combat engageant. Kakarot défie les compétences des joueurs en les opposant aux méchants les plus puissants de l’univers Dragon Ball Z. De Vegeta à Majin Buu, les joueurs doivent former et améliorer leur personnage pour surmonter les énormes obstacles fournis. En plus de ces missions de combat bien développées, Kakarot offre aux joueurs une multitude de missions et d’objets de collection facultatifs à travers son monde bien développé.

Kakarot fournit à ses joueurs une énorme liste de missions et d’objets de collection avec lesquels s’engager. De l’apprentissage de la conduite d’une voiture avec Piccolo à la collecte des 7 Dragon Balls, les joueurs ont l’embarras du choix en termes de choses à faire. L’un des aspects les plus intéressants de Kakarot est son mécanicien de pêche. Avec la capacité d’attraper des bêtes gargantuesques, Goku utilise sa queue Saiyan pour capturer les poissons plus grands que nature du monde de Kakarot. Ce guide enseignera aux joueurs l’essentiel de la pêche à l’intérieur de Dragon Ball Z Kakarot.

Comment attraper du poisson dans Dragon Ball Z Kakarot

L’action de la pêche est celle qui testera principalement le timing d’un joueur. L’événement est vraiment une question d’être compétent dans les événements rapides. Une fois que les joueurs auront compris comment pêcher, le mini-jeu sera trivial.

Lorsque vous approchez d’un plan d’eau, appuyez sur l’invite qui permettra à Goku de pêcher. Une courte séquence de coupe jouera montrant Goku en train de rattacher sa queue et de la plonger dans l’eau. En déplaçant le manche de commande, Goku commencera à bouger sa queue. Cela fera de la canne de fortune un élément attrayant pour les poissons dans le plan d’eau.

Lorsque vous remuez la queue, vous verrez des poissons commencer à s’approcher du guerrier Saiyan. Quel que soit le poisson qui arrive le premier, celui qui mordra la queue de Goku. Comme il mord, les joueurs recevront un petit mètre, rempli de colorant rouge au centre du mètre. Assurez-vous d’appuyer sur le bouton fourni lorsqu’il atteint ce centre rouge afin de vous assurer de tirer le poisson de l’eau. Alors que Goku lance le monstre hors de l’eau, un temps rapide apparaîtra même, invitant les joueurs à appuyer sur un bouton. Assurez-vous d’appuyer dessus alors qu’il se referme sur son cercle fourni et Goku frappera le poisson.

Et c’est tout ce qu’il y a pour attraper les poissons massifs à l’intérieur de Dragon Ball Z Kakarot.

Dragon Ball Z Kakarot est disponible sur PS4, Xbox One et PC.

