Du sang. Terre. Empire. Bande-annonce de l’adaptation télévisuelle de «La forêt infinie» d’Annie Proulx

National Geographic a publié la bande-annonce officielle de «Écorces», l’ambitieuse adaptation télévisuelle du roman écrit par Annie Proulx («Brokeback Mountain») vainqueur du Pulitzer que l’on connaît en Espagne sous le nom de «La forêt infinie».

Elwood Reid (‘The Chi’) est le créateur et le showrunner de cette production de Fox 21 Television Studios pour la National Geographic Channel (NatGeo) qui comprend Scott Rudin, Garrett Basch, Eli Bush, le réalisateur David Slade et Annie Proulx susmentionnée et Elwood Reid en tant que producteurs exécutifs.

À son tour Slade, responsable de «Hard Candy», «30 jours d’obscurité» ou «The Twilight Saga: Eclipse», ainsi que plusieurs épisodes de séries telles que «Hannibal», «Powers» ou «American Gods», seront en charge de réaliser au moins le premier des 8 épisodes dont cette nouvelle mini-série apparaît enfin, sorti aux États-Unis à partir du 25 mai prochain, à raison de deux épisodes chaque week-end.

David Thewlis, Marcia Gay Harden, Aneurin Barnard, James Bloor, Christian Cooke, David Wilmot, Thomas M. Wright, Tallulah Haddon, Kaniehtiio Horn, Lily Sullivan et Zahn McClarnon mènent le casting de cette superproduction télévisuelle que nous ne connaissons pas pour le moment ni quand par qui se rendre en Espagne, même s’il semble certain qu’ils ne le feront pas via Disney + …

Le roman original, publié dans notre pays en 2016 par Tusquets Editores, est officiellement décrit comme suit:

Une épopée au rythme effréné qui traverse trois siècles de vengeance, d’infamie et d’aventure, avec l’exploitation forestière en toile de fond.

À la fin du XVIIe siècle, Ren Sel et Charles Duquet, embauchés pour couper du bois, débarquent au Canada, alors connu sous le nom de Nouvelle-France, avec un maigre contrat pour travailler dans des conditions difficiles sur les terres d’un colon français dspota. Alors que Duquet, rusé et sournois, tombe malade et échappe à cet “esclavage” pour finir par se consacrer au cuir et, enfin, au commerce du bois, Ren, sensible à son environnement, reste dans la plantation et survit à son “maître”, uni à une Inde plus âgée que lui. Bien que les destins des deux soient tragiquement annoncés, leurs successeurs, pendant trois siècles, continueront d’être liés à ce que – lorsque leurs ancêtres sont arrivés – étaient des forêts sans limites, apparemment inépuisables.

«La forêt infinie» Suivez les intrépides descendants de Ren et Charles jusqu’à nos jours, dans un voyage à travers l’Amérique du Nord, l’Europe, la Chine et la Nouvelle-Zélande: une aventure pleine de dangers, de vengeance, d’anéantissement culturel et d’amour des traditions indiennes, dans un roman qui explore non seulement les relations entre les peuples (Indiens et colons; français, anglais et nord-américains; Est et Ouest), mais aussi la destruction implacable de la nature par l’homme.

Cliquez ici pour le regarder sur YouTube.

Vous pouvez trouver ceci et d’autres remorques sur notre chaîne Dailymotion,

ou dans la section de Bandes-annonces et vidéos à partir du Web.