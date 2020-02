Duam critique par Félix Vega

DUAM nous donne une histoire fascinante pleine de magie et d’humanité: une combinaison apparemment impossible de beauté et de brutalité, d’harmonie et de conflit, de bonheur et d’horreur

Il se peut que, une fois le synopsis lu, il soit clair quel type de travail nous lirons, mais nous ne sommes pas sûrs

Le premier à dire que cet ouvrage a été publié pour la première fois en France, en 2010, et bien qu’il soit un peu tard pour notre langue, il le fait à travers la grande porte de la main de Planet, dans une édition complète et complète avec croquis et illustrations qui enrichissent le volume.

Mais allons au bordel.

Vega aime sa création, aime Duam (inspiré par l’auteur-compositeur-interprète mexico-canadien Llhasa de Sela et Ana Tijoux). Elle est rebelle, forte, courageuse, déterminée. Elle est un héros au sens le plus classique de la littérature. Une personne avec ses défauts et ses vertus appelée à affronter un destin capricieux que personne ne contrôle et qui, à la longue, se termine par une tragédie.

Tout cela se déroule dans un nouvel univers pour le lecteur, loin des Elfes et des Nains et inspiré par la mythologie mapuche, d’une manière qui n’est pas rigoureuse ou bouchée, mais avec une liberté créative qui montre et accentue le respect de l’auteur pour elle, maintenant la esprit de cela. Comme il le dit, il existe une différence essentielle entre la magie chamanique et la magie européenne. Le premier utilise la nature en quête d’harmonie, le second, l’européen, le fait par la force, la dominant.

Ce point de vue est essentiel et donne un ton différent à l’œuvre, apportant une brise d’air frais mais aussi reconnaissable, car, au final, nous sommes tous émus et accompagnés des mêmes envies et sentiments.

Une autre des grandes idées dont parle ce travail est l’acceptation (ou le rejet) de la mort en tant que partie de la vie. Dès le premier instant, nous voyons Duam refuser d’accepter la mort comme quelque chose de définitif. Ce n’est pas non plus qu’elle refuse que sa rébellion déclenche une série d’événements qui finissent par affecter ses proches et elle-même, d’une manière à laquelle elle ne s’attend pas.

Mais tout cela augmente l’intérêt si l’on ajoute le dessin. Vega reconnaît être lent et perfectionniste dans son travail. A partir du moment où l’idée de le capturer sur papier, il passe par une succession de procédures qui allongent le processus mais culminent en aquarelles qui vantent l’histoire d’une manière sublime. Ils ne l’ombragent pas ou ne le cachent pas, mais le renforcent plutôt à un niveau supérieur. La gamme de couleurs augmente la perception de ce qui se passe, en tant que réalité augmentée, réalisant un équilibre entre la forme et le fond rarement atteint.

Nous sommes alors, avant une histoire d’aventure profonde, racontée comme s’il s’agissait d’une histoire, mais une histoire de l’habituel, de celles d’antan, où les fins heureuses mettaient du temps à arriver et où les protagonistes en perdaient toujours quelque chose eux-mêmes pour gagner d’autres choses et apprendre que le chemin vers la maturité n’est pas facile.

Felix Vega sait comment transmettre cela avec une simplicité apparente, quelque chose de beaucoup plus difficile qu’une fausse complexité.

Bref, totalement recommandé et prêt à servir ceux qui veulent aller au-delà des collections mensuelles.

Duam

Titre: Duam

Auteur: Felix Vega

Date de publication: 2020-02-04

Illustrateur: Felix Vega

ISBN: 978-956-9994-22-7

Nombre de pages: 120

JOTA (J.C.Royo)

