DuckTales: La référence de la saison 3 Die Hard expliquée | .

AVERTISSEMENT: ce qui suit contient SPOILERS pour DuckTales saison 3, épisode 5, “Louie’s Eleven!”

Le cinquième épisode de DuckTales saison 3, “Louie’s Eleven!” est plein de références cinématographiques, mais sa blague la plus drôle est un clin d’œil familial à Die Hard. L’épisode voit Donald Duck canaliser son John McClane intérieur, quand lui et Daisy Duck se retrouvent soudainement au milieu d’une situation d’otage.

Comme le titre l’indique, “Louie’s Eleven!” est en grande partie un hommage stylistique à Ocean’s Eleven. Tout au long de l’épisode, Louie Duck organise un plan pour que le groupe de son oncle Donald, The Three Caballeros, ait la chance de se produire lors d’un gala d’élite organisé par la fashionista Emma Glamour, qui n’apparaît en public qu’une fois par an pour annoncer les nouvelles choses que tout le monde devrait être obsédée par sa célèbre “It List”. Si The Three Caballeros peut impressionner Emma Glamour avec leur musique, ce sera un moyen infaillible de rendre le groupe riche et célèbre – ou du moins célèbre, étant donné que Louie a dupé le groupe dans la signature d’un contrat lui accordant la moitié de leurs gains si son plan a fonctionné.

L’organisatrice de l’événement est l’assistante assiégée d’Emma Glamour, Daisy Duck. Daisy est une créatrice de mode en herbe qui espère que travailler pour Emma Glamour pourrait lui ouvrir les portes de sa carrière. Malheureusement, tout ce que le travail a fait jusqu’à présent est d’augmenter sa tension artérielle. Les scènes où Daisy essaie frénétiquement de s’assurer que tout est parfait pour son impossible patron invitent à la comparaison avec des moments similaires dans The Devil Wears Prada.

Cependant, la meilleure référence de film dans “Louie’s Eleven!” est un subtil clin d’œil à Die Hard qui arrive tard dans l’épisode. Alors que Louie est en train de gérer son stratagème, la fête est perturbée par un groupe de mercenaires dirigé par Falcon Graves, un espion industriel qui a déjà croisé la famille de Scrooge McDuck. Embauché à l’origine pour agir en tant que chef de la sécurité de la fête, Graves révèle ses vraies couleurs et qu’il a été embauché pour sécuriser le téléphone d’Emma Glamour pour une fête riche qui voulait s’assurer que son nom figurait sur la liste It. Heureusement, une partie du plan de Louie est partie vers le sud, et Donald se trouve dans la position idéale pour riposter après avoir été distrait de sa part dans le plan de Louie.

Donald était censé jouer aux pickpockets et voler la passe VIP de Daisy alors qu’ils étaient “accidentellement” coincés dans un ascenseur ensemble. Les deux ont fini par parler après que Donald s’est emmêlé dans la sangle du sac à main de Daisy, et il s’est avéré que Daisy Duck (contrairement à la plupart des habitants de Duckburg) n’a eu aucun mal à comprendre la voix de Donald et a aimé son chant. Cela les a conduits à sortir ensemble de l’ascenseur et à entrer dans les conduits du bâtiment, c’est ainsi que John McClane a traversé la tour Nakatomi. Daisy et Donald rampent jusqu’à ce qu’ils atteignent la salle de fête et découvrent ce que Graves et ses cohortes préparent.

Bien que ce genre de chose soit commun aux films d’action, il ne fait aucun doute que cela était spécifiquement destiné à être un hommage à Die Hard a été anéanti lorsque Daisy et Donald ont sauté d’un évent et ont attaqué Falcon Graves, alors que Donald criait “Yippee-ki-yay, M. Falcon!” – une référence au célèbre slogan de McClane. Les deux ont distribué une épopée épique, au cours de laquelle Daisy a prouvé l’égalité de Donald en termes de compétence de combat et de rage berserker. Il semble probable que nous verrons la romance fleurir et des plumes voler entre les deux DuckTales la saison 3 continue.

