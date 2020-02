Duel des destins. Le script original possible a été divulgué!

Nouvelles de la saga Star Wars Partager

Star Wars: Duel of the Fates, la version annulée pour l’épisode IX qui aurait la trilogie et qui serait dirigée par Colin Trevorrow, donne beaucoup à dire sur les réseaux. Le script original possible a été divulgué et les fans paniquent.

Il y a des semaines, Colin Trevorrow a confirmé sur son compte Twitter que les conceptions filtrées filtrées de Star Wars: Duel des destins Ils étaient réels. Ce film était la version annulée de l’épisode IX, et à la place, nous avons L’ascension de Skywalker. Récemment, le scénario complet du film qui n’a jamais vu la lumière a également été divulgué. Bien qu’il soit vrai que la confirmation officielle fait encore défaut, cela pourrait donc être quelque chose de fait par les fans, c’est toujours possible car il répond à tous les cadres que le réalisateur en question avait pensé.

En plus des nouvelles de toutes sortes, telles que un casque en acier mandalorien pour Kylo Ren ou des exécutions basées sur des guillotines laser, l’une des intrigues qui attire le plus l’attention dans Star Wars: Duel of the Fates est celle de Finn. Nous nous souvenons que dans The Ascent of Skywalker, ce personnage a perdu une certaine importance par rapport aux deux épisodes précédents. Cependant, dans ce script possible Nous voyons comment il parvient à inspirer les troupes de soldats du Premier Ordre à se rebeller et à se battre pour une cause qui les inspire vraiment. Cela fermerait certainement son arc de personnage qui a commencé dans Star Wars: The Force Awakens quand il a effectué la même action.

Une fermeture juste mais difficile

Quant à la fin, dans Star Wars: Duel of the Fates, nous aurions une scène très émotionnelle et déchirante. Leia comprendrait qu’après un dernier combat entre Rey et Kylo dans lequel la première mourrait, la seconde la guérirait de force, contrôlée par sa mère, ce qui le tuerait. Nous aurions une grande bataille finale de résistance contre le Premier Ordre qui se traduirait par la victoire des rebelles, mais avec beaucoup de souffrance. De nombreuses nouvelles fonctionnalités comme une romance possible de Rey et Poe, une plus grande importance de Rose, qui obtiendrait une médaille à la fin (comme Chewbacca, Poe et Finn) et un moment héroïque de R2-D2.

Cynthia Nuñez

Journaliste Fan du monde des séries et des films. Je consacre beaucoup de mon temps aux super-héros et aux films classiques des années 80.