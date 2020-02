Dumbo: Analyse Blu-Ray – Cinemascomics.com

Nous analysons Dumbo Blu-Ray dans Cinemascomics, le vrai film d’action créé par le réalisateur Tim Burton

Dans Cinemascomics, nous avons analysé l’édition Blu-Ray nationale de Dumbo, l’un des films les plus rentables d’Espagne en 2019 et le huitième au monde. Dans les cinémas de notre pays levé 15 millions d’euros.

Dumbo de Disney, le phénomène mondial qui a donné vie en véritable animation aux personnages emblématiques classiques de Disney, du prisme indubitable du réalisateur Tim Burton, est maintenant disponible en DVD, Blu-ray (1 disque Blu-ray), Steelbook (1 disque Blu-ray) et aussi pour la location numérique.

La nouvelle récréation du film Dumbo est dirigée par Tim Burton et met en vedette Colin Farrel dans le rôle de Holt Farrier, qui avec l’aide de ses enfants Milly (Nico Parker) et Joe (Finley Hobbins) se consacrera à prendre soin d’un éléphant nouveau-né. Ce bébé aura des oreilles géantes, ce qui le fera rire dans un cirque qui ne traverse pas son meilleur moment. La famille du cirque de Holt comprend également Miss Atlantis (Sharon Rooney), Rongo (DeObia Oparei), Pramesh Singh (Roshan Seth) et son neveu (Ragevan Vasan), The Great Catherine (Zenaida Mayor) et le Grand Ivan (Miguel Muñoz ). Max Médicis (Danny DeVito), propriétaire du cirque, sera déçu de découvrir les énormes oreilles du petit pachyderme, mais lorsqu’il découvre qu’il est capable de voler, il planifie tout pour que le cirque revienne aux bons moments de prospérité et d’avantages économiques, y compris en s’associant avec le mystérieux M. Vandevere (Michael Keaton). Le film est produit par Katterli Frauenfelder, Derek Frey, Ehren Kruger et Justin Springer.

Dumbo est présenté dans sa version Blu-Ray avec divers extras que nous avons analysés pour les lecteurs Cinemascomics. L’analyse Blu-Ray est totalement exempte de spoilers, au cas où vous n’avez pas encore eu l’occasion de regarder le film et que vous souhaitez savoir quels extras il contient.

Bande-annonce:

Caractéristiques techniques:

Audio: Anglais, DTS-HD 7.1; Flamenco, Dolby Digital 5.1; Espagnol, DTS-Surround 5.1; Français, Dolby Digital Plus 7.1; et audio descriptif anglais.

Sous-titres: Néerlandais, espagnol, français et anglais codé pour les sourds.

Durée: 111 minutes

Classe d’âge: Convient à tous les publics.

Format d’écran: 1080p haute définition

Format d’image: 16 × 9 / 1,78: 1

Zone: B.

Etui: Boîte bleue Amaray (1 disque).

Contenu extra haute définition (Audio: anglais) (Sous-titres: espagnol, néerlandais, français et anglais encodé pour les sourds)

Remorque Frozen 2 (2 minutes).

Bande-annonce du Roi Lion (2 minutes).

Le monde merveilleux du cirque (8 minutes):

Dumbo est une histoire de famille, dit Tim Burton, mais aussi de qui vous êtes et de surmonter les peurs et les problèmes. Pour lui, le cirque était un symbole pour tous ceux qui ne faisaient pas partie de la société.

Le réalisateur explique que Holt est un personnage clé, et il a toujours aimé Colin Farrell et son travail, donc c’était génial de pouvoir enfin travailler avec lui. Ils parlent également de Nico Parker, qui joue Milly Farrer, où la jeune actrice avoue que c’était un honneur que son premier film soit une production si importante, tandis que le réalisateur déclare “qu’elle a une âme ancienne”.

La chorégraphe du cirque, Kristian Kristof, affirme que la sélection des acteurs pour ce film était incroyable, car ils ont amené des acrobates, des gymnastes et des jongleurs du monde entier. À son tour, le cinéaste avoue qu’il aime travailler avec Eva Green, car il ressemble à une star de cinéma des années 20. En ce qui concerne son personnage, l’actrice dit que même si Colette est une funambule, elle a beaucoup de vertige, alors elle lui a dit dès le début à Tim Burton qui ne pouvait pas faire beaucoup de ses scènes risquées. Mais, après tant d’efforts et de pratique, il a surmonté sa peur des hauteurs.

Concernant Michael Keaton et Danny DeVitto, le réalisateur était heureux de retourner travailler avec eux, car il ne l’a pas fait depuis Batman Returns. Et, à propos de ce film, DeVitto souligne que dans la bande de super-héros de Gotham, Keaton a joué le bien et lui du méchant, et qu’à cette occasion, curieusement, les rôles ont été échangés.

Comment Dumbo a été fait (6 minutes):

Le casting parle de la bande d’animation de Dumbo et de la façon dont ils aiment qu’elle soit pleine d’émotion et de sentiments. De plus, Burton indique qu’il a été amusant de créer Dumbo, ils voulaient que ce soit une réalité dans le sensoriel, dans les mouvements, avec une certaine stylisation qui rentre dans ce monde. Ainsi, ils voulaient rester proches du design original de Dumbo, mais avec la perspective de Burton, comme l’un des films les plus simples et les plus émouvants de l’usine Disney.

Pour le tournage, ils ont utilisé un spécialiste recouvert d’un costume vert, pour effectuer les mouvements de l’éléphant et de cette manière que la distribution pourrait interagir plus facilement avec Dumbo, entièrement recréé numériquement.

Des créations pour surprendre (8 minutes):

Pour Colin Farrell, cette nouvelle version de Dumbo est une fabuleuse combinaison entre un matériau magique et fantastique avec un réalisateur célèbre pour son incroyable imagination et son talent artistique. Alors que pour Michael Keaton, qui incarne V.A. Vandevere, tout était beau, des costumes aux décors, tout était énorme et étonnant.

Ensuite, Tim Burton parle de l’équipe technique qui fait partie du film, avec qui il travaille depuis des décennies. Ils parlent également de la façon dont le réalisateur ne voulait pas abuser du fond de chrominance verte, alors ils ont créé autant de scénarios et d’environnements qu’ils le pouvaient, pour aider les acteurs à interagir.

Ainsi, les choses parlent de la façon dont ils ont conçu, construit et enregistré les emplacements du cirque des frères Médicis; et aussi comment ils ont cherché à lui donner une touche ancienne et appauvrie, étant donné que le cirque ne traverse pas une bonne période économique.

Ils montrent également comment ils ont conçu et construit le parc d’attractions de M. Vandevere, appelé Dreamland; ainsi que la conception et la création de tous les costumes de l’époque.

Défilé de clins d’oeil au Dumbo classique (4 minutes):

Vidéo de compilation avec toutes les références, hommages et scènes qui recréent les moments emblématiques de la bande d’animation classique de Disney.

Clowns (2 minutes):

Bobine de faux plans avec des visages, des dialogues oubliés, des rires, des défis qui ne fonctionnent pas, des cris, des phrases erronées, des petites boules et tout ce qui a échoué lors du tournage de Dumbo.

Baby Mine (3 minutes):

Chanson originale de la bande originale du film, interprétée par Arcade Fire.

Scènes supprimées (8 minutes):

Rufus le gardien (00:00:38)

Faire des plans avec le bébé éléphant (00:01:12)

L’autre frère Médicis (00:01:07)

Monerías (00:00:35)

Une étoile est née (00:00:33)

Où est Dumbo? (00:00:32)

Elephant Rescue (00:01:12)

Enfin, nous espérons que vous apprécierez l’achat de Dumbo, désormais disponible à emporter sur DVD, Blu-Ray de base et Steelbook Blu-Ray, ainsi que la location et la vente numérique; et donc vous pouvez le voir autant de fois que vous le souhaitez, à la fois dans sa version originale et doublée en espagnol.

