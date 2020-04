Dune est plus grand que DCEU et Game of Thrones

Dune a réussi à devenir l’un des sujets les plus discutés sur les réseaux sociaux. Jason Momoa a récemment parlé de ce nouveau film et a révélé qu’il n’avait jamais fait partie de quelque chose d’aussi gros, à part son travail sur Game of Thrones et le DCEU.

Il ne fait aucun doute que les fans de Dune Ils comptent les jours pour la grande première du film. plus compte tenu des images récentes qui ont été publiées. La répartition de l’adaptation par Denis Villeneuve il est énorme et incroyablement talentueux avec Jason Momoa à bord comme l’un des personnages principaux. Récemment, lors d’une interview en ligne avec Ellen DeGeneres, l’acteur a parlé un peu de ce nouveau projet et de ce qu’il représente dans sa vie.

L’aventure de Dune est connu dans le monde entier. L’histoire se déroule dans un avenir très lointain au milieu d’un grand empire féodal interstellaire où les planètes sont contrôlées par des maisons nobles qui doivent leur allégeance à la maison impériale Corrino. Le récit se concentre sur la vie de Paul Atreides, héritier de sa maison, tandis que lui et sa famille acceptent le contrôle du monde désertique d’Arrakis, où toute l’action se déroule. La planète se distingue par être la seule source d’une épice rare et précieuse, le mélange, très recherchée dans l’univers.

Un projet que vous admirez

Dans cette nouvelle version, Jason Momoa joue Duncan Idaho, le maître d’armes de la famille Atreides et le protecteur ultime du petit Paul. Dans l’interview en ligne, l’acteur a parlé un peu plus de ce personnage et de son expérience.

«J’ai pu jouer ce personnage de Duncan Idaho. Il est la première personne envoyée à atterrir sur Dune et c’est là que je rencontre le personnage joué par Javier Bardem. Je ne peux pas croire que j’ai eu une scène avec Javier Bardem! C’est un film assez massif, je suis une sorte de Han Solo dans le groupe. C’est ce guerrier rebelle qui protège Timothée Chalamet et sert Oscar Isaac », a-t-il révélé.

Mais le plus révélateur partagé par Jason Momoa est que, pour lui, cette nouvelle version de Dune, Il s’agit du plus grand projet auquel il a participé: «Nous avons pu enregistrer dans le Wadi Rum. Je n’ai jamais rien vu de tel, c’était comme tirer sur une autre planète. Denis Villeneuve l’a enregistré, qui a fait Sicario et La Arrival. C’était un honneur de faire ça avec lui, et c’est un casting assez incroyable, je n’ai jamais fait partie de quelque chose d’aussi gros. »