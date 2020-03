Dwayne Johnson pense que Black Adam anéantirait la Justice League

Partager

L’acteur Dwayne Johnson est très heureux de donner vie au personnage de DC Comics, Black Adam, et pense qu’il ne pourrait gérer que la Justice League.

Nous savons qu’à un moment donné Adam noir interpreté par Dwayne Johnson va entrer en collision avec Shazam! (Zachary Levi), car ce sont deux films qui seront tournés en même temps et sortis à quelques mois d’intervalle. Par conséquent, ce serait une erreur impardonnable si nous ne pouvions pas les voir face à face et sauver ce moment pour une autre occasion. Donc, l’acteur prépare déjà le rôle et croit que son anti-héros pourrait avec le Justice League (Batman, Superman, Wonder Woman, Aquaman, Flash et Cyborg).

Pour le moment, nous ne savons pas s’ils commenceront à tourner en été comme prévu par peur du Coronavirus, mais l’acteur est très confiant et a commenté les détails du personnage de DC Comics qui espère enfin apporter au grand écran et son grand pouvoir magique qui détruirait la Ligue. de la justice:

“Quelle chance la Justice League a-t-elle contre un Adam noir en colère?” le Dwayne Johnson. “Quel est ce terme, il n’y a aucune chance en enfer.”

Verrons-nous cette confrontation au cinéma?

Il y a quelques années, ils ont essayé de créer un univers cinématographique cohérent dans le style le plus Marvel, mais les choses ne se sont pas tout à fait réunies. Alors maintenant, ils créent des histoires indépendantes. Donc, Aquaman ou Wonder Woman n’avait aucune référence aux grands héros, alors que dans le film Shazam! Il n’y avait qu’une brève apparition de Superman.

Donc, Black Adam joué par Dwayne Johnson ne rencontrera probablement jamais la Justice League, donc il va devoir se contenter de Shazam!, Qui est toujours un combat assez titanesque.

Nous espérons avoir de bonnes nouvelles bientôt et qu’ils tourneront le film cet été afin qu’ils puissent le sortir en décembre 2021 comme prévu.

Vous voulez voir Dwayne Johnson comme l’anti-héros de DC Comics? Laissez-nous vos commentaires ci-dessous.

