Dwayne Johnson révèle les détails de Hobbs et Shaw 2

Ils préparent déjà le film Hobbs et Shaw 2, où Dwayne Johnson partagera l’écran avec Jason Statham et vivra une autre aventure folle.

L’acteur Dwayne Johnson a confirmé il y a quelques semaines que Hobbs et Shaw 2 est en développement. On ne sait pas exactement quand la suite sera publiée, mais comme les premières ont été retardées et Fast and Furious 9 arrivera en 2021, nous ne verrons probablement pas ce nouveau film avant 2022. L’acteur est tellement excité qu’il a raconté les détails de la nouvelle histoire.

Bien sûr, Chris Morgan réécrira, Seven Bucks Productions produira à nouveau. Nous avons créé beaucoup de grands personnages, du personnage de Vanessa Kirby à Idris Elba et Eiza González. Et maintenant, dans ce prochain épisode, nous avons encore plus de surprises et de grands personnages à créer. Ce ne sont pas des personnages dont Hobbs peut se débarrasser, parce que c’est ennuyeux, mais des personnages dont je pense qu’ils vont tomber amoureux. Méchants, anti-héros et héros dans tous les domaines ».

Dans le premier film, ils ont laissé la question de savoir qui était le mystérieux méchant à la tête de l’organisation Eteon.

Le scénariste Chris Morgan a laissé entendre que le réalisateur d’Eteon reviendra dans Hobbs et Shaw 2, ce qui pourrait donner une indication de l’histoire. Qu’il se remplit de visages familiers depuis Dwayne Johnson et à Jason Statham nous devons ajouter à Idris Elba, Vanessa Kirby, Eiza González, Helen Mirren, Ryan Reynolds y Kevin Hart. Mais sans oublier que ces nouveaux personnages auxquels ils se sont référés, seront sûrement interprétés par de grands acteurs.

En outre Dwayne Johnson a admis qu’il était prêt à revenir à la franchise principale du film Rapide et furieux 10, qui mettrait fin à cette saga de l’action. Il faut se rappeler que ça ne s’est pas très bien terminé avec l’acteur Vin Diesel, qui est la star absolue et ne voulait pas que quelqu’un l’ombre. Ils devraient donc réapprendre à travailler ensemble.

