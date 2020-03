Dying is Easy Fan Film voit le Dark Knight Battle Joker

Un prochain film créé par des fans intitulé Batman: mourir est facile opposera le Dark Knight et le Joker pour un match épique. De Bat in the Sun productions – le même groupe de cinéastes derrière Super Power Beat Down !, Batman vs Darth Vader, Predator vs Wolverine et Spider-Man vs Darth Maul, leur dernier projet rassemble l’un des, si ce n’est l’arc le plus populaire -rival en bande dessinée.

Les détails de l’intrigue pour Batman: Dying is Easy sont encore rares pour le moment, bien que le casting principal ait Kevin Porter comme Bruce Wayne / Batman et Aaron Schoenke comme Joker. Aucune date de sortie n’a été officiellement confirmée jusqu’à présent, l’équipe recueillant toujours des fonds pour achever le projet. Cependant, avec la production ayant déjà commencé, les cinéastes derrière le film ont donné aux fans une idée de ce à quoi s’attendre, au cas où ils voudraient participer à la cause.

Posté sur Bat dans la page YouTube officielle du Soleil est l’annonce du film avec Porter et Schoenke donnant aux fans le récapitulatif de ce qui est Batman: Dying is Easy sera tout. Pour ceux qui souhaitent les aider à financer le film Batman V Joker, ils ont divers objectifs financiers allant de 25 000 $ à 100 000 $. La ligne de base leur permet de terminer le film, mais ils cherchent à créer un film beaucoup plus long avec de meilleurs décors et d’autres personnages supplémentaires, d’où la nécessité de plus de financement. Et pour inciter les gens à faire un don, ils ont inclus un bref aperçu de leur travail – presque comme un teaser, et à partir de cela, cela semble bien fait. Regardez la vidéo complète ci-dessous:

Il n’y a pas encore de mot sur l’éventuelle correspondance entre Joker et Batman sur le grand écran. Après le film Joker de Todd Phillips avec Joaquin Phoenix, Warner Bros.passe à autre chose avec un Caped Crusader autonome avec The Batman de Matt Reeves avec Robert Pattinson. Rien n’indique que ces deux films soient en quelque sorte liés, ou si au moins l’un d’entre eux est lié à la continuité établie dans le DCEU. On peut se rappeler que la franchise interconnectée a une fois Ben Affleck comme Batman, tandis que Jared Leto a dépeint le prince clown du crime. On supposait qu’ils finiraient par interagir avec Suicide Squad établissant leur connexion, mais avec les deux acteurs maintenant hors de l’univers, les chances que cela se produise sont minces, voire nulles.

Ainsi, même si un film Batman et Joker reste insaisissable – du moins quand on regarde l’actuelle liste Warner Bros./DC, les fans peuvent obtenir leur correctif pour le personnage dans le prochain Batman: mourir est facile projet. Certes, il est fait par des fans sans aucun soutien majeur en studio, il serait sage de ne pas l’écrire si rapidement. Comme le créateur l’a souligné dans sa vidéo, ils veulent que d’autres fans soient impliqués non seulement financièrement, mais aussi créatifs à certains égards, donc il n’y a vraiment aucun mal à le vérifier.

Source: chauve-souris au soleil

Geek accidentelle qui est perpétuellement curieuse, Ana a ravivé son amour pour l’écriture il y a plusieurs années et l’a épousé avec tout ce qui touche à la culture pop. Le résultat est un jeune écrivain passionné qui pouvait se promener (et bien sûr, écrire) sur les films et les séries plusieurs heures par jour. Elle a un faible pour Le Roi Lion, les vieilles chansons et la décoration intérieure; est actuellement obsédé par les anciennes sitcoms (The Golden Girls!); et n’osera pas regarder de films d’horreur bien qu’elle meure (ironiquement) d’envie d’en voir un. Bien qu’elle soit un peu en retard à la fête et qu’elle était une vraie non-croyante de Force, elle trouve maintenant la franchise Star Wars assez fascinante (fait amusant: c’est une théorie folle de Jar Jar Binks / Sith qui l’a attirée).

