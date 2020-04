Écoutez votre cœur: les filles ont-elles raté les 4 gars renvoyés à la maison?

Les femmes ont-elles raté les quatre hommes qui ont été renvoyés chez eux lors de la première de Le célibataire spin-off Écoutez votre cœur? Nous n’avons pas vu grand-chose d’eux, donc c’est difficile à dire.

Le premier épisode de la nouvelle émission Bachelor a saisi une base de fans assoiffée de divertissement. La prémisse n’est pas si différente d’une saison du Bachelor Pad ou du Bachelor in Paradise, aujourd’hui disparu, où les hommes et les femmes se mettent en couple et ceux qui n’ont pas de partenaires romantiques obtiennent la botte. Le défi avec Listen to Your Heart est que tous les candidats sont des inconnus relatifs à Bachelor Nation. Bien qu’ils soient tous des musiciens, aucun d’entre eux ne l’a encore assez frappé pour être un nom familier. Dans le premier épisode, les fans ont fait la connaissance de certaines personnalités, comme Jamie et Trevor, Rudi et Matt, tout en snobant beaucoup d’autres du montage. Il était difficile d’avoir un investissement émotionnel dans la cérémonie des roses car nous avions à peine vu quoi que ce soit d’au moins la moitié des couples. Lorsque Bekah a donné sa rose à Danny, l’ancien candidat à la licence de Bachelorette Tyler Cameron a fait écho aux sentiments de Bachelor Nation en tweetant: “Qui diable est Danny?”

De même, il y a eu peu d’investissement dans les quatre hommes finalement renvoyés chez eux. Deux d’entre eux, Jack et Russell, ont été entièrement retirés du montage. Nous n’avions vraiment pas vu leurs visages jusqu’à ce que nous voyions leurs tristes tasses sans rose à la fin de l’épisode. Puis il y a eu Jack, qui a partagé un bref moment romantique avec Julia et a été qualifié de “Mr. Jacked” par l’un des autres gars quand il est entré dans le manoir, mais c’était tout.

Michael Todd était le seul gars dont nous avions entendu une quantité décente des quatre hommes éliminés. Il avait fait quelques commentaires troublants, remarquant “Nous devrons voir comment sa voix sonne” quand il parlera avec un autre homme de sa chimie potentielle avec Savannah. Sa tentative de recevoir un baiser d’elle plus tard ne s’est pas aussi bien passée. Il a été vu avec Rudi plus tard dans l’épisode après que Rudi ait rompu avec Matt, mais il ne semblait pas y avoir de potentiel romantique non plus.

D’après ce que nous avons vu, c’est une bonne chose que Michael Todd n’ait duré qu’un épisode. Mais il y avait quelques autres gars qui n’auraient probablement pas dû être choisis. Trevor, en particulier, semble être un personnage controversé lorsque son ex reviendra le prochain épisode. Ce ne serait pas un spin-off de Bachelor si tous les gars qui ont réussi le premier tour étaient des hommes debout prêts pour le mariage.

Écoutez votre cœur diffusé le lundi à 20 h HNE sur ABC.