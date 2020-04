Edgar Wright dirigera la comédie de science-fiction «Set My Heart To Five»

Comme le rapporte Deadline, après avoir terminé son Cornetto triloga acclamé par la critique pour Focus Features, Edgar Wright s’est associé à nouveau au studio pour diriger une adaptation du roman (toujours inédit) du débutant Simon Stephenson, «Mettez mon cœur à cinq».

Se déroulant en 2054, l’histoire se déroule dans un avenir “trop ​​humain” et se concentre sur Jared, un androïde qui vise à convaincre les humains que leur espèce devrait pouvoir ressentir après des années de soumission à la leur. Les films des années 80 et 90 provoqueront en lui un réveil émotionnel qui le conduira à embarquer pour un voyage sur la côte ouest de l’Amérique, afin de rencontrer le programmeur qui l’a créé et d’écrire, au passage, le scénario d’un film que de changer le monde.

Les droits sur le roman ont été récemment acquis par Focus Features, Working Title Films et Complete Fiction Films, qui ont signé un accord avec le réalisateur de “ Baby Driver ” pour reprendre ce projet, qui comprendra un scénario de Stephenson lui-même. Le roman sera publié aux États-Unis plus tard cette année par HarperCollins.