Eiza González réagit pour ne pas être Catwoman dans The Batman

L’actrice Eiza González a déclaré que son cœur était brisé après avoir perdu le rôle de Catwoman dans le film de DC Comics The Batman.

Le film The Batman est actuellement au milieu du tournage (bien qu’ils aient fait une courte pause en raison du coronavirus) et sera une version différente des personnages les plus importants de DC Comics. Où la version de Zoe Kravitz de Selina Kyle / Catwoman. Avant qu’elle n’obtienne le rôle, il y avait beaucoup de rumeurs sur qui serait celui qui donnerait vie au célèbre voleur. La liste était intitulée Eiza Gonzalez, l’actrice Baby Driver et Hobbs & Shaw.

Dans une récente interview, Eiza Gonzalez qui joue actuellement Injecté de sang, a confirmé qu’elle est allée “très loin” lors d’une audition pour Catwoman, et cela lui a brisé le cœur que cela n’ait finalement pas fonctionné.

“Il est impossible de ne pas espérer, surtout quand on arrive aussi loin”, a expliqué Eiza González. «Cela fait partie de la raison pour laquelle vous êtes si loin, parce que vous vivez et rêvez du personnage. Pour ma préparation pour chaque rôle, je suis un peu bizarre, surtout quand je suis déjà en phase de test de caméra ou très profond. Je vais vivre et respirer le personnage. Je suis plus traditionnel dans ce sens. C’est déchirant, c’est toujours difficile. Vous devez vous imaginer sur papier pour voir le papier. Vous ne pouvez pas penser que vous avez un pied dedans et un pied dehors. Quand j’ai commencé ma carrière, c’était plus comme ça. Dans un sens, ça ne faisait pas autant mal, mais ça ne donnait pas ma meilleure version de ce que je pensais pouvoir faire. Alors maintenant, je le fais, puis je traverse un chagrin. Je l’explique toujours comme cette relation dans laquelle vous travaillez. Vous tombez amoureux, vous passez par toutes les étapes et ça ne se solidifie jamais vraiment. C’est donc ce processus qui n’a jamais de clôture. Il disparaît simplement. Cela ressemble donc à une relation qui n’a abouti à rien. »

Elle n’abandonne pas.

Eiza Gonzalez a été une actrice que les gens ont voulu voir comment Catwoman pendant des années, en partie parce qu’il s’est tourné vers les médias sociaux dès 2017 pour que ses fans le fassent pression pour le rôle. Bien qu’elle ne joue pas le célèbre voleur dans The BatmanIl a laissé entendre que la nature en constante évolution de l’industrie pourrait signifier qu’elle n’est pas exclue d’un futur projet dans le Univers DC Comics.

“C’est toujours déchirant, mais ce que j’ai appris au fil du temps, c’est que ces relations dont vous vous souciez et les personnes que vous connaissez ne disparaissent pas”, a poursuivi Eiza González. «J’ai été dans des situations où j’ai été vu pour différents rôles qui ne fonctionnaient pas, mais ensuite ils viennent pour autre chose. La beauté de notre industrie est infinie. Il évolue et se transforme toujours. J’ai la chance et la reconnaissance d’avoir eu la chance de rencontrer des réalisateurs incroyables et de faire partie de projets incroyables. Ayant grandi au Mexique, je n’aurais jamais pensé que je ferais ce type de projet et qui sait ce qui se passera à l’avenir ».

Qui préfères-tu pour Catwoman dans The Batman? Eiza González ou Zoe Kravitz? Laissez-nous vos commentaires ci-dessous.

Partager

Publication précédente

Le meilleur super-héros Marvel sera dans le film Black Widow

David larrad

Il a étudié la production audiovisuelle d’émissions et de télévision à la Fondation pour l’éducation audiovisuelle. Il a complété une maîtrise en design graphique et 3D.