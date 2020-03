El Hoyo est devenu le film Netflix le plus regardé aux États-Unis

La plateforme de streaming a ajouté un nouveau film espagnol. Cette fois, c’est El Hoyo, un film brut, étonnant et qui mérite d’être regardé. Son succès est si grand qu’il est devenu le film préféré des Américains.

Sans aucun doute, le film Le trou est devenu l’un des contenus les plus consultés sur Netflix depuis sa sortie. La bande Galder Gaztelu-Urrutia réussi à avoir un grand impact et de nombreux points de vue dans notre pays. Mais sans aucun doute la chose la plus impressionnante a été que Le film est devenu le plus regardé aux États-Unis depuis le 25 mars.

Sa version américaine est sous le nom “La Plateforme”. Sur son compte Twitter officiel, le film a révélé cette nouvelle avec une grande joie: “#ElHoyo est le numéro un aux États-Unis depuis hier … HOLY SHIT !!!”.

#ElHoyo est le numéro un aux États-Unis depuis hier… HOLY SHIT !!!! 🤯🤯 # ThePlatform # OPoço #Ilbuco #LaPlateforme #DerSchacht #Netflix pic.twitter.com/3ISZm1DSCu

– El Hoyo The Movie (@ElHoyoLaPeli) 26 mars 2020

Avec une intrigue originale et super mystérieuse, la production espagnole Le trou est la combinaison parfaite de suspense et de science-fiction pour créer une histoire dont le but est de vous faire réfléchir pendant des heures.

De quoi parle le film?

Le trou suivez le voyage de Goreng, personnifié par Iván Massagué, se révèle être un homme qui se réveille dans une prison un peu particulière. Cette prison est construite verticalement et les détenus sont séparés par niveaux, différenciés par la nourriture qui arrive à chacun d’eux.

Les respirations arrivent intactes au premier niveau, sous la forme d’un banquet spectaculaire, les étages inférieurs mangent ce qui reste de ce banquet, et ainsi de suite, cela signifie que plus les cellules sont basses, la façon de manger empire, car elles sont pires les restes, au cas où il resterait quelque chose. Il arrive aussi que certaines nuits, ils les vaporisent de gaz pour les endormir et changer leur niveau. Le problème est que si vous apparaissez aux niveaux inférieurs, il ne reste presque plus rien à manger.

Raison pour laquelle Goreng décide d’essayer de changer une telle situation et bien sûr, c’est là que des événements terribles commencent à se produire et que des situations troubles commencent à se produire.

