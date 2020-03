El Hoyo négocie une suite ou un remake avec Netflix

Le trou a réussi à devenir le dernier succès international de Netflix. Son succès a été si grand que le film est devenu le plus regardé aux États-Unis, en Espagne et dans des dizaines d’autres pays. La bande Galder Gaztelu-Urrutia Il est sorti dans les salles espagnoles le 8 novembre et a rapporté près de 220 000 euros. Maintenant, il est disponible dans plus de 190 pays en streaming.

La plateforme C’est le nom sous lequel il est connu sur le marché international et le producteur Carlos Juárez a commenté dans El Correo que est en négociation avec Netflix pour une future suite ou remake.. Pour le moment, il n’y a plus de données, même si ces négociations aboutiront vraiment. Ce qui est vrai, c’est qu’El Hoyo est devenu l’un des sujets les plus discutés sur les réseaux sociaux. La plupart des critiques d’utilisateurs font l’éloge du film espagnol, tandis que d’autres osent critiquer la fin. Et vous, l’avez-vous déjà vu? Pensez-vous que c’est une bonne idée de réaliser une suite ou un remake?

Une prison assez particulière

Le trou Il présente une dystopie dans laquelle l’humanité est destinée à vivre ensemble dans des blocs aseptiques organisés par différents niveaux dans lesquels vivront deux personnes par niveau. Les individus ne connaissent pas la situation extérieure ni le nombre de niveaux. La nourriture est transportée par une plate-forme descendante et donc les restes de certains sont la nourriture des autres.

Galder Gaztelu-Urrutia a réalisé ce travail avec Iván Massagué, Zorion Eguileor, Antonia San Juan, Emilio Buale, Mario Pardo, Alexandra Masangkay ou Algis Arlauskas, entre autres.