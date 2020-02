Eli Roth dirige l’adaptation de «Borderlands» pour Lionsgate

Lionsgate a annoncé qu’Eli Roth (‘Hostel’, ‘The Clock House on the Wall’) dirigeait l’adaptation cinématographique de«Borderlands», un film basé sur le jeu vidéo développé par Gearbox Software, dont le premier opus est venu en 2009, suivi d’une suite en 2012, d’une préquelle en 2014 et d’un dernier opus, Borderlands 3, en 2019.

Avec plus de 57 millions d’unités vendues dans le monde, ‘Borderlands’ comprend des éléments pour la création de personnages tels que ceux que l’on trouve dans les jeux vidéo de rôle. Au début du jeu, le joueur sélectionne l’un des quatre personnages, chacun avec ses capacités spéciales uniques et avec une prédilection pour certaines armes. Les quatre personnages sont: Roland le soldat, Mardochée le chasseur, Lilith la sirène et Brick, un Berserker. Désormais, les joueurs effectuent des missions assignées par des personnages non jouables ou des affiches de récompenses, qui une fois terminées récompensent le joueur avec des points d’expérience, de l’argent ou des objets.

Roth lui-même rejoindra une équipe de producteurs où Avian Arad et Ari Arad seront également à travers leur label, Arad Productions et Erik Feig pour PICTURESTART. La dernière ébauche du script a été l’œuvre d’Emmy Craig Mazin, avec une production qui est attendue du début à la fin de cette année. En ce qui concerne les producteurs exécutifs, Randy Pitchford, producteur exécutif de la franchise de jeux vidéo et fondateur de Gearbox Software, et Strauss Zelnick, président-directeur général de Take-Two Interactive.