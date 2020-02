Eli Roth dirigera l’adaptation du film Borderlands

Deadline rapporte qu’Eli Roth devrait réaliser une adaptation de long métrage de la série de jeux vidéo Borderlands pour Lionsgate.

Le jeu se déroule dans le futur, où quatre “Vault Hunters” se rendront sur la planète Pandora pour trouver un coffre-fort extraterrestre qui contiendrait une technologie avancée. Ils finissent par lutter contre la faune et les bandits locaux avant d’essayer d’arrêter le chef d’une armée privée pour se rendre au coffre-fort. La série s’est vendue à plus de 57 millions d’exemplaires dans le monde, dont plus de 22 millions pour Borderlands 2 (dont plus d’un million jouent encore). Le troisième est sorti en septembre et a jusqu’à présent vendu plus de huit millions d’exemplaires dans le monde. Il a remporté le prix du meilleur jeu multijoueur à la Gamescom.

Le film sera produit par Avi et Ari Arad via Arad Productions, avec Erik Feig via Picturestart. Le dernier script a été écrit par Craig Mazin et le projet est en développement depuis 2015. Le producteur exécutif de la franchise Borderlands et fondateur de Gearbox, Randy Pitchford, produira également le film, tandis que Strauss Zelnick de Take-two Interactive sera également producteur exécutif.

Roth a déclaré: «Je suis tellement excité de plonger dans le monde de Borderlands et je ne pourrais pas le faire avec un meilleur script, une équipe de production et un studio. J’ai une longue histoire réussie avec Lionsgate – j’ai l’impression que nous avons grandi ensemble et que tout dans ma carrière de réalisateur a conduit à un projet de cette envergure et de cette ambition. J’ai hâte d’apporter ma propre énergie, mes idées et ma vision dans le monde sauvage, amusant et infiniment créatif du jeu. Randy Pitchford et tout le monde chez Gearbox ont incroyablement soutenu mes idées – cela ressemble vraiment à une tempête parfaite de créateurs se réunissant. Nous sommes là pour faire un nouveau classique, celui que les fans du jeu vont adorer, mais aussi qui trouvera de nouveaux publics à travers le monde. »

Le président du Lionsgate Motion Picture Group, Nathan Kahane, a ajouté: «Avec la vision d’Eli et le scénario de Craig, nous pensons que nous avons déchiffré le code pour amener le monde anarchique de Borderlands sur grand écran qui sera un événement frais, convaincant et cinématographique pour les cinéphiles et les fans du jeu. “

Pitchford a déclaré: «Je suis incroyablement fier que nous puissions apporter ce jeu vidéo bien-aimé dans les salles pour nos fans du monde entier. Eli et Craig, des visionnaires déjà accomplis et remarquables, seront de formidables gardiens des personnages et histoires innovants de Borderbox de Gearbox. “