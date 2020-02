Eli Roth dirigera l’adaptation d’un film de jeu vidéo à Borderlands

Eli Roth signe pour diriger une adaptation cinématographique du jeu vidéo populaire Borderlands. Sorti en 2009, le Borderlands original était un jeu de tir à la première personne avec des éléments de jeu de rôle sur un groupe hétéroclite d’aventuriers voyageant dans le monde extraterrestre Pandora (pas le même que dans l’avatar de James Cameron) à la recherche d’un coffre-fort légendaire et faisant lutter contre diverses menaces à la fois animales et humaines.

Après que ce premier jeu se soit avéré être un énorme succès pour les sociétés Gearbox Software et 2K, une suite Borderlands 2 a été publiée en 2012 qui allait être vraiment massive, avec 22 millions d’exemplaires vendus. 2019 a vu la sortie de Borderlands 3, qui a prouvé que les joueurs avaient encore un énorme appétit pour le titre vieux de dix ans en vendant 5 millions d’exemplaires en cinq jours et en portant la série de jeux au-dessus de la barre du milliard de dollars de ventes totales. Au total, 5 jeux sont sortis sous la bannière Borderlands pour PC et console, livrant un total combiné de plus de 45 millions d’exemplaires.

Compte tenu de l’énorme succès des jeux, un film Borderlands était presque inévitable, et en effet Lionsgate a commencé à développer une adaptation en 2015. Maintenant, comme l’a rapporté Deadline, le film Borderlands a trouvé son réalisateur dans le célèbre film d’horreur Helmer Roth. La production devrait commencer plus tard dans l’année. Roth a déclaré dans un communiqué:

«Je suis tellement excité de plonger dans le monde de Borderlands et je ne pourrais pas le faire avec un meilleur script, une équipe de production et un studio. J’ai une longue histoire réussie avec Lionsgate – j’ai l’impression que nous avons grandi ensemble et que tout dans ma carrière de réalisateur a conduit à un projet de cette envergure et de cette ambition. J’ai hâte d’apporter ma propre énergie, mes idées et ma vision dans le monde sauvage, amusant et infiniment créatif du jeu. Randy Pitchford et tout le monde chez Gearbox ont incroyablement soutenu mes idées – cela ressemble vraiment à une tempête parfaite de créateurs se réunissant. Nous sommes là pour faire un nouveau classique, celui que les fans du jeu vont adorer, mais aussi qui trouvera de nouveaux publics à travers le monde. »

Au dernier rapport, Borderlands était écrit par Oren Uziel, un écrivain connu pour 22 Jump Street et The Cloverfield Paradox, mais un nouveau projet aurait été abordé par le créateur de Tchernobyl, Craig Mazin (un développement qui pourrait augmenter l’enthousiasme des fans pour le projet ). Chris McKay (The LEGO Batman Movie) était à un moment donné censé être à la barre.

Le réalisateur de New Borderlands Roth est bien sûr principalement associé au genre d’horreur extrême grâce à ses films sanglants Cabin Fever, Hostel, Hostel: Part II et The Green Inferno. Cependant, Roth a élargi ces dernières années sa gamme de thrillers avec le Knock Knock dirigé par Keanu Reeves, l’action urbaine avec le rôle de Bruce Willis Death Wish et la fantaisie familiale avec The House with a Clock In Its Walls. Plus récemment, il a été révélé que Roth travaillait sur Clownpocalypse, une franchise d’horreur englobant plusieurs projets, notamment un film, un jeu vidéo et une série courte.

Maintenant, Roth va se diversifier avec sa première adaptation de jeu vidéo. Borderlands semble en effet comme un titre qui convient bien à Roth compte tenu de son action exagérée et de son ton humoristique. Le film représentera un défi pour le cinéaste, car son vaste monde de science-fiction est certainement plus grand que tout ce qu’il a jamais abordé auparavant. Le processus de casting devrait être intéressant car les acteurs sont choisis pour incarner Borderlands de jeux de science-fiction / action décalés des jeux.

