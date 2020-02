Elijah Wood voudrait ramener Robert Englund au cauchemar sur Elm Street

Elijah Wood a exprimé son désir de faire revivre la franchise Nightmare on Elm Street, et il a quelques idées de ce qu’il faut en faire. Wood, qui a exprimé son désir de produire un nouveau film sur Elm Street en novembre, s’est entretenu avec le podcast Boo Crew de Bloody Disgusting pour une nouvelle interview. Touchant ses commentaires précédents, Wood a parlé de ce qu’il aimerait faire avec la franchise si elle en avait l’occasion.

“Toute opportunité de mettre la main sur une franchise classique comme celle-ci et de la revitaliser et de faire quelque chose de différent avec elle est assez excitante”, a déclaré Wood. “Je ne sais pas si les droits sont réellement disponibles. Nous avons fait preuve de diligence raisonnable. “

Il a poursuivi en disant: “Vous ne pouvez pas simplement le redémarrer … vous ne pouvez pas répéter la même histoire. C’est déjà fait. Vous ne pouvez pas refaire une histoire d’origine avec Freddy Krueger; cela a déjà été fait deux fois. Vous devez presque laisser Freddy partir et aller dans une direction différente. Je pense que vous emmenez Freddy pour la balade au départ, mais vous devez aller ailleurs avec lui parce que c’est un terrain tellement bien foulé. “

Wood a dit qu’il voudrait ramener Robert Englund pour reprendre son rôle de Freddy Krueger, en disant: «Je pense [Englund] doit être [in it]. Je pense que vous devez. Pour honorer cette série. Pour honorer ce personnage. À l’honneur [Wes] Lâche. Je pense que vous devez le faire, et ensuite vous pouvez exprimer au-delà de cela. Il a dit qu’il voulait aussi faire un dernier film. »