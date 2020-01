Elisabeth Moss se penche sur les analogies d’abus du redémarrage de l’homme invisible

Elisabeth Moss devrait jouer dans le prochain redémarrage d’Invisible Man et a discuté des thèmes du film sur la violence domestique. Moss a parlé à Empire du film d’horreur, qui sortira en salles le 28 février, et de la façon dont le film présente des parallèles assez clairs avec une situation de violence réelle.

Moss a déclaré à propos du film: “Vous avez littéralement un homme qui est invisible, vous ne pouvez pas le voir, elle dit qu’il est là, qu’il l’attaque, la maltraite, la manipule, et tout le monde autour d’elle dit:” Détendez-vous. Ça va. “Et elle continue de dire:” Non, il est – il est vivant, il fait ça “, et personne ne la croit. L’analogie est incroyablement claire. »

Leigh Whannell (Insidious: Chapter 3, Upgrade) dirige le film à partir d’un script qu’il a écrit. Moss, qui joue dans The Handmaid’s Tale, a également expliqué comment son expérience passée à l’écran a contribué à éclairer son rôle dans le film.

«J’ai eu beaucoup d’expérience en jouant des personnages qui sont confrontés à divers types d’abus», a noté Moss. «Que ce soit émotionnel, physique, sexuel, c’est quelque chose dans lequel j’ai plongé un peu. J’ai donc pu apporter ces connaissances à ce rôle. »

Oliver Jackson-Cohen, Aldis Hodge, Storm Reid et Harriet Dyer jouent également le rôle principal dans le film.