Elisabeth Most a réalisé un scénario plus féministe

Partager

The Invisible Man arrivera sur grand écran dans toutes les salles de cinéma ce week-end. Dans cette nouvelle version de Leigh Whannel, Elisabeth Moss avait un rôle important en plus d’être la protagoniste. L’actrice a réalisé un scénario plus féministe.

Pendant ce week-end, L’homme invisible Il débarquera sur les grands écrans de nombreux cinémas. Dans cette nouvelle version réalisée par Leigh whannel, nous verrons un complot risqué mais très actuel: la violence contre les femmes. Le script cherche à dépeindre ce cauchemar, et pour cela Elisabeth Moss, protagoniste du film, a été d’une grande aide. L’actrice a réussi à donner un aspect plus féministe à l’histoire grâce à ce qu’elle a contribué et modifié de son point de vue en tant que femme.

The Invisible Man cherche à dépeindre la violence de genre sur un film plein de terreur. Lors d’une interview, Elisabeth Moss Il a parlé de la nécessité pour elle et le réalisateur de ne pas perdre le point de vue d’une femme sur les questions de violence.

«Je pense que la plupart des hommes sont intelligents parce qu’ils le veulent. [tener en cuenta el punto de vista femenino]. Je veux dire que cela a été écrit par un homme. Il l’a écrit avec brio. C’est un beau script et ce qui est à l’écran est très, très proche de ce qu’il a écrit. Mais il a aussi eu l’intelligence de me demander, dès que j’ai été choisi: Puedes Pouvez-vous me dire ce que j’ai fait de mal ici? Qu’est-ce que j’ai raté? Vous êtes une femme, vous y arrivez sous un angle complètement différent. Que puis-je mettre ici qui soit fidèle à la femme? », A expliqué le protagoniste de L’homme invisible.

Un sujet important

Au milieu du grand sujet qu’il touche L’homme invisible, Elisabeth Moss Il a insisté sur les hommes qui ont de la sensibilité et de l’intelligence pour discuter de questions sensibles comme la violence de genre; et heureusement, le réalisateur de ce film en fait partie.

Leigh whannel Non seulement elle lui a demandé en tant qu’actrice les changements qu’elle pouvait apporter au scénario, mais elle a également mené une enquête approfondie afin que sa narration reflète la réalité d’être victime de violence domestique et de harcèlement. «La plupart des hommes avec qui j’ai eu affaire et avec qui j’ai travaillé ont cet objectif. Donc, je pense que c’est important, et je pense que la plupart des hommes intelligents le savent. Mais il y a encore plus de fous là-bas », a expliqué Elisabeth.

L’homme invisible ouvre aujourd’hui dans plusieurs salles en Espagne, et ici vous pouvez voir sa bande-annonce.

Partager

Article précédent

Les méchants des X-Men ont leur propre nation secrète

Article suivant

Mulan: le capitaine Shang a été éliminé à cause de #MeToo

Cynthia Nuñez

Journaliste Fan du monde des séries et des films. Je consacre beaucoup de mon temps aux super-héros et aux films classiques des années 80.